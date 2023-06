Strasshof: Treff für Mamas und die Kleinsten

Am Donnerstag fand im Haus der Begegnung ein Babytreff statt. Unter dem Motto „Kennenlernen - Kontakte knüpfen - Erfahrungen austauschen“ gab es ein gemütliches Beisammensein mit Bewirtung. Damit sich die Babys nicht langweilten, gab es eine extra aufgebaute Spielecke. Alle im Jahr 2022 geborenen Kinder bekamen ein kleines Geschenk.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ludwig Deltl wurde allen Familien die Mütterberatung mit Sonja Ripper vorgestellt, die Ärztin stand mit Informationen und ihrem Know-how allen für ihre Fragen zur Verfügung. Weiters wurden zahlreiche Gratis-Proben, beschafft von Gemeinderätin Susanne Fischer und Gemeindemitarbeiterin Yvonne Kernstock, verteilt.

Bürgermeister Ludwig Deltl freute sich, dass dieser gemütliche und informative Nachmittag von so vielen in Anspruch genommen wurde und so guten Anklang fand. Auch im Winter 2023 wird es wieder einen Babytreff geben.