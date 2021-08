Der unter Demenz und weiteren Krankheiten leidende Mann war aus einem Klinikum abgängig gemeldet worden, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Bei der Suche entdeckten Beamte den Pensionisten in einem Bach, er steckte im Schlamm fest und konnte sich noch an einem Ast festhalten. Der unterkühlte Mann wurde aus dem Wasser gerettet und wird im Klinikum behandelt.