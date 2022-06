Archivare gaben Einblick in historische Schätze

Werbung

Historische Schätze – normalerweise fachgerecht in den Hallen der ehemaligen „Taschl-Fabrik“ gelagert – wurden hervorgeholt und konnten begutachtet werden. Dazu gab es Führungen in die Registratur mit Depotleiterin Heidemarie Bachhofer.

Der Direktor der Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Landesbibliothek, Roman Zehetmayer, gab einen Einblick in die Tätigkeit eines Archivars: „Unsere Aufgabe ist das Bewahren der Unterlagen. Ein Archivar muss in der heutigen Zeit nicht nur mit alten Schriften umgehen und sie lesen können, sondern ebenso Kenntnisse im Bereich Neue Medien haben. Auch digitale Schriftstücke müssen archiviert werden.“ An die 40 Kilometer würden die Archivalien aneinandergereiht ergeben. Das Depot Bad Pirawarth ist eine von zwei Außenstellen.

Gelagert sind dort die Unterlagen der Herrschaftsarchive und der Bezirks- und Kreisgerichte. Dazu gehören alte Grundbücher, Verlassenschaftsakten aber auch Strafgerichtssachen. Ein wesentlicher Punkt ist die Forschung, sowohl wissenschaftlicher Natur als auch im Familienbereich. Die Einsicht in alte Bücher dient zuweilen allerdings auch der Klärung rechtlicher Fragen.

Archivar kann man entweder über den Lehrberuf mit dreijähriger Ausbildungszeit oder im Zuge des Studiums der Geschichte mit einem Masterlehrgang werden. Wer zweiteren Weg wählt und heute beginnt, könnte der Nachfolger von Zehetmayer werden.

