„#BeActive Night“ mit der Sportunion war ein voller Erfolg

Erstmals beteiligte sich die Sportunion Bad Pirawarth an der „#BeActive Night“. Interessierte hatten die Möglichkeit, unverbindlich und kostenlos an Trainingseinheiten teilzunehmen. Geboten wurde da einiges: Simone Pamminger heizte den Sportbegeisterten beim HITT-Workout ein, Entspannung gab es beim Yoga mit Sabrina Schrottmeyer, Helga Modliba präsentierte Pilates und „Stepp Basic“ und Manuela Winter zeigte „Dance Workout“ und „Hip Hop Showdance“. Obfrau Szilvia Handlos erklärte: „Jeder findet bei uns etwas nach seinem Geschmack. Wichtig ist die Freude an der Bewegung.“