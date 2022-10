Bürgerbefragung: Kommen doch Windräder?

Viele Windräder stehen im Bezirk, in Bad Pirawarth noch gar keines. Das soll sich ändern. Der Bauwunsch der Betreiberfirma ist nachvollziehbar.

Dass die Gemeinde nach jahrelangem Widerstand grünes Licht geben könnte, kommt überraschend. Die entscheidende Instanz sind jedoch die Bürger. Die Abstimmung findet am Tag der Bundespräsidentenwahl statt.

Bei zwei Informationsveranstaltungen wurde das Projekt den interessierten Bürgern präsentiert. Dann standen Benedikt Abensperg und Traun als Betreiber, Martin Krill vom Planungsbüro Profes sowie ÖVP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch für Fragen zur Verfügung. Mittels Visualisierung von sieben Fotopunkten veranschaulichte man die jeweiligen Ansichten der Windräder. Damit war gleich ein Diskussionspunkt angesprochen – die Veränderung des Landschaftsbildes, bislang ein Hauptgegenargument von Jantschitsch. „Verstecken können wir sie nicht“, so Krill.

Warum Jantschitsch seine Zurückhaltung bei Windrädern – zumindest teilweise – aufgegeben hat, erklärt er selbst: „Die Dinge haben sich geändert. Es gibt nach oben explodierende Energiekosten. Es gibt ambitionierte Klimaziele. Es ist wohl jeder gefragt, seinen Beitrag zu leisten. Gefallen tut mir die Landschaftsveränderung noch immer nicht.“

Geplant sind zwei Windkraftanlagen an der Gemeindegrenze zu Groß-Schweinbarth sowie der Matzner Katastralgemeinde Klein-Harras in der schon vorhandenen Zonierung. Dennoch, die Gemeinde muss zustimmen und das soll nur nach dem Wunsch der Bevölkerung geschehen. Es wird daher am 9. Oktober eine Bürgerbefragung geben. „Das Ergebnis der Abstimmung ist für mich bindend“, stellt Jantschitsch klar. „Es geht nur um diese beiden Anlagen“, gibt Krill Auskunft auf die Frage eines Bürgers, der diese Abstimmung nicht als Freifahrtschein für einen weiteren Ausbau sehen will.

Windräder kommen mit Beteiligungsmodell

Jedem Bürger von Bad Pirawarth, Kollnbrunn und Klein-Harras wird ein Beteiligungsmodell angeboten. In der ersten Runde kann pro Person ein Anteil von 100 Euro pro Windrad in Form eines nachrangigen Darlehens erworben werden. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Die Rendite ist gebunden an den österreichischen Strompreisindex und beträgt als Basis 10 Euro pro Windrad und Jahr, was einer Rendite von 10 Prozent entspricht.

Steigt der Strompreisindex, erhöht sich die Rendite entsprechend. Die Zeichnungsfrist läuft bis 7. Oktober. Das Modell unterliegt dem Konsumentenschutzgesetz, d.h. es gilt ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Man muss sich daher nicht um seine Beteiligung sorgen, wenn die Bürgerbefragung ein negatives Ergebnis ergibt.

Jantschitsch dankte für die konstruktiven Diskussionen. Mehr Gemurre scheint es in Klein-Harras zu geben, wie den Aussagen einiger anwesenden Klein-Harraser zu entnehmen war. Krill dazu: „Wir sind in Gesprächen mit dem Bürgermeister (Stefan Flotz, Anm.), dem Ortsvorsteher und den Vereinen.“ Und abschließend: „Ich bin sicher, wir werden eine Lösung finden. Zuerst einmal bleibt das Ergebnis der Bürgerbefragung abzuwarten.“

