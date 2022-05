"Chor-netto" unterhielt bestens beim Kulturfrühling

Werbung

Am zweiten Abend des Kulturfrühlings in Bad Pirawarth füllten die Sänger von "Chor-netto" die Bühne in der Dependance – und zwar sowohl anzahlmäßig als auch stimmgewaltig.

Doppeldeutig wie der Name sind auch die Lieder der a-capella Gruppe. So wurde dem Publikum die unterschiedlichen Bedeutungen von „Allein-Unter-Halter“ ganz genau erklärt. Bis auf den letzten Platz gefüllt waren die Zuschauerreihen, was ÖVP Bürgermeister Kurt Jantschitsch ein breites Lächeln ins Gesicht zauberte.

