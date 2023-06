Die Senioren besuchten Wien und das Parlament

Nach einer Stadtrundfahrt mit zwei Halten beim Hundertwasserhaus und beim oberen Belvedere ging es in den Tirolergarten zum Mittagessen. Anschließen wartete das Highlight des Tages, eine Führung durchs Parlament.

Diese wackelte kurzfristig, da - nicht offizielle - hohe Besuche in Wien waren. Nach dem israelischen Außenminister und dem tschechischen Präsidenten durfte dann auch die Seniorengruppe ins Parlament. Begrüßt vom Kollnbrunner Roland Grames startete die Führung in zwei Gruppen. Es wurde die Nationalratssitzung besucht, bevor es in die verschiedenen Räume der Parlaments ging. Nationalrätin Angela Baumgartner gab den Gästen Informationen über aktuelle Themen der Politik. Den Abschluss bildete ein gemütlicher Heurigenbesuch. Organisiert wurde der Ausflug von NÖ-Senioren-Obmann Franz Neustifter.