Die Sportunion lädt nun zur „#beActive Night“

Im Rahmen der Europäischen Woche des Sports soll die Bevölkerung zu mehr sportlichen Aktivitäten animiert werden. Auch die Sportunion Bad Pirawarth nimmt an der Initiative teil und bietet am 23. September ein umfangreiches Programm. Von Seniorenturnen über Hip-Hop-Showdance und Yoga können die Besucher kostenlos ausprobieren, welche Bewegungsarbeit am besten zu ihnen passt. Sportunion-Obfrau Szilvia Handlos erklärt: „Wir von der Sportunion Bad Pirawarth bieten von September bis Juni ein vielfältiges Programm zu einem sehr fairen Preis. Mit der Initiative ,#beAktive' haben Interessierte die Möglichkeit, unkompliziert einmal was auszuprobieren.“

Das Programm startet am 23. September um 17 Uhr mit dem Seniorenturnen. Anschließend gibt es alle 20 Minuten ein anderes Trainingsprogramm zum Ausprobieren. Die Veranstaltung findet im Turnsaal der Volksschule statt. Weitere Informationen unter https://www.beactive-austria.at/ und unter https://bapiko.sportunion.at.