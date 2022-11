Ex-Bürgermeister Jantschitsch mit Fest verabschiedet

Der langjährige ÖVP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch wurde mit einem Festakt verabschiedet. Wegbegleiter, Nachfolger, Gemeinderat, Vertreter der Bildungseinrichtungen und der Kirche und Bürgermeister aus der Kleinregion zollten dem ehemaligen Ortschef Respekt, was dieser mit einer für ihn so typischen Aussage quittierte: „Es ist keiner so schlecht wie sein Ruf und keiner so gut wie sein Nachruf.“

Der Festakt war würdiger Höhepunkt der Abschiedstour, der Saal der Volksschule bis auf den letzten Platz besetzt. Johanna Grames und Klein-Regionsmanager Alexander Wimmer führten durch den Abend und ließen mit Interviews die Stationen seiner politischen Karriere Revue passieren. Der Präsident des niederösterreichischen Gemeindebundes, Johannes Pressl, verlieh Jantschitsch die goldene Medaille für besondere Verdienste. „Man braucht immer jemand, der sagt, wie es ist“, lobte Pressl Jantschitschs kritischen Geist.

ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer aus Auersthal sprach für die Kleinregion Südliches Weinviertel: „Du warst ein leidenschaftlicher Regionsbefürworter mit der entsprechenden Autorität und Akzeptanz, dich durchzusetzen. Du hattest vermutlich am Tag in der Schule trainiert“, spielte Hofer mit einem Schmunzeln an Jantschitschs Beruf als Direktor der Mittelschule Gaweinstal an.

Die Vertreter der Kleinregion hatten für den Neo-Presshausbesitzer ein Geschenk mit dabei: Die erste Weinviertler Hausbank, gefertigt von PSZ Mistelbach. Die Laudatio hielt Landtagsabgeordneter René Lobner in für ihn ungewöhnlicher Redelänge von fast zehn Minuten.

Die SPÖ-Ortsfraktion stellte Jantschitsch noch einmal einen Baum auf – allerdings im positiven Sinne mit zwei Holzriesen als Geschenk. Jantschitsch dankte mit seinen Schlussworten allen für die gute Zusammenarbeit und konnte sich nicht verkneifen, noch eine Anregung Richtung Gemeindebund loszuwerden: „Ihr braucht einen Lehrer. Die Bildung steht bei den Bürgermeistern oft nicht an erster Stelle.“

Nach dem Gelächter ob der Doppeldeutigkeit seiner Worte präzisierte Jantschitsch: „Wir müssen uns anstrengen, den Kindern Zugang zu bester Bildung zu ermöglichen.“

Das allerletzte Wort hatte allerdings seine Gattin Martina. Sie bereitete ihrem Ehemann eine Überraschung mit einer Diaschau, die auch ihren Wunsch für die Zukunft ausdrückte: „Z’samm alt werden.“ Der Familie, schon bis jetzt Dreh- und Angelpunkt im Jantschitschs Leben, soll künftig mehr Zeit gewidmet werden.

