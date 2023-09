Ferienspiel: Ein Sommer voll Spiel und Spaß

Die Teilnahme war ab 6 Jahren möglich. Bei den 18 Veranstaltungen wurde den Kindern vieles beigebracht. Sie durften Bodenuntersuchungen machen, lernten die Vereine im Ort (Judo, Sportverein, Tennisverein, Kameradschaftsbund sowie die Feuerwehr) kennen, waren zu Besuch bei der Polizei, in der Raika, im Pfarrhof und der Pfarrbibliothek. Begeisterung fanden die Kinder auch beim Thema „Vom Bienenstock bis zum Honigbrot“. Geschult wurden sie in Erster Hilfe und auch die Kläranlage wurde besichtigt. Mit viel Spiel, Sport, Spaß und Bewegung ging es so kurzweilig durch den Sommer.

ÖVP-Bürgermeisterin Verena Gstaltner richtete ein großes Dankeschön an die mitwirkenden Vereine, die Gemeindearbeiter für ihre Unterstützung, aber auch an die Kinder, die die abwechslungsreichen Angebote interessiert angenommen haben. Mit dabei waren auch der ehemalige Bürgermeister Kurt Jantschitsch, geschäftsführende Gemeinderätin Andrea Grames, geschäftsführender Gemeinderat Franz H. Staudigl sowie ÖAAB-Obmann Fredi Stepanoy, die allesamt zum Gelingen des Events beitrugen.