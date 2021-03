Franz Staudigl war einer der Ersten in der Gemeinde, die zu Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankten (die NÖN berichtete). Er kam glücklicherweise ohne Spitalsbehandlung aus, wenn auch der Verlauf auch alles andere als leicht zu bezeichnen war. Ein Jahr erzählt Staudigl der NÖN, wie er dieses Jahr erlebte und welche Veränderungen die Krankheit bewirkt hat.

Im März 2020 spürte Staudigl eines Nachmittags aus heiterem Himmel Symptome. „Glieder- und Gelenksschmerzen, Unwohlsein und nach rund drei Stunden hatte ich schon 38,5 Grad Fieber“, erinnert sich Staudigl. Aus eigenem begab er sich in Quarantäne, es folgte der Anruf bei Notruf NÖ. „Damals wurde nur nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet oder Kontakt mit infizierten Personen gefragt. Das konnte ich verneinen“, so der Politiker – also eine „normale“ Grippebehandlung mit entsprechenden Medikamenten. Genützt hat es nichts. Erst Tage später wurde Staudigl auf Betreiben der Betriebsärztin getestet – positiv. Geruchs- und Geschmackssinn waren schwer beeinträchtigt. „Ich habe nicht einmal Flieder gerochen“, sagt Staudigl. Heute kennt man das als Symptom einer Covid-19 Erkrankung.

Staudigl ging damals in der NÖN an die Öffentlichkeit – mit teilweise durchaus negativen Reaktionen: „Manche haben mich gefragt, warum ich das mache. Aber viele haben mich angerufen und schätzten den Erfahrungsaustausch“, hält Staudigl nichts von Geheimniskrämerei.

Ein Jahr später: Dem ÖVP-Gemeinderat und Literaten geht es wieder gut, wenn auch die Nachwirkungen der Erkrankung lange nach dem offiziellen Ende zu spüren waren. Was hat sich durch die Erkrankung geändert? „Ich nehme Begegnungen viel bewusster wahr. Es gibt andere Wertigkeiten“, sinniert Staudigl. Eine Woche Urlaub mit dem Enkelkind im Sommer 2020, der Kontakt zur Familie – das wurde intensiver im Erleben.

„Treffen gehen sich heute leichter aus“

„Früher war es ein Problem, überhaupt einen gemeinsamen Termin für ein Familientreffen zu finden. Heute freuen wir uns, wieder ein Familienmitglied sehen zu dürfen“, ergänzt Gattin Regine. Für beide war die Partnerschaft ein wesentlicher Eckpfeiler, mit der Situation zurechtzukommen. „Es wurde uns bewusst, wie wenig man eigentlich braucht“, erklären beide unisono. Freunde zu treffen, der Kontakt zum Menschen zähle mehr als jedes Jahr Urlaub oder noch ein Kleidungsstück mehr.

Wobei: „Für Menschen, die durch die Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren, dadurch kein Einkommen haben, die sich mit Existenzängsten herumschlagen müssen – hier muss auf jeden Fall geholfen werden“, so Staudigl.

Insgesamt vier Wochen waren die beiden in Quarantäne. Zuerst Franz als Erkrankter, anschließend Regine als K1-Kontaktperson. Infiziert hat sie sich nicht – trotz des nicht vorhandenen Abstands. Antikörper hat Regine allerdings auch keine. Er als ehemals Erkrankter hat noch immer einen wesentlich höheren Antikörperanteil, obwohl die Tendenz fallend ist. Zur Impfung hat es sich nicht angemeldet: „Meine Spritze soll jemand bekommen, der sie dringender braucht.“ Impfen lassen wird er sich dennoch. „Das Serum ist wichtig als Schutz für sich und die anderen“, meint Staudigl.

Mit Coronaleugnern geht er hart ins Gericht: „Diese Menschen haben nicht verstanden, worum es geht.“ Eine Kollegin ist mit 54 verstorben. „Sie hätte noch viele Jahre gehabt. Jede Minute im Leben ist lebenswert“, so Staudigl abschließend.