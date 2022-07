Gemeinde sorgt für Brunnen in Afrika

Werbung

Wasser ist ein Lebensmittel und ein kostbares Gut. In Österreich ist Trinkwasser – noch – in ausreichender Menge vorhanden. Das ist nicht überall auf der Welt so.

Mit nur einem Cent pro Kubikmeter wird in Afrika der Bau von Brunnen ermöglicht. Bad Pirawarth beteiligt sich seit 2020 an dem Projekt „Wasser Welt Cent“. 1.700 Euro kamen so zusammen. Vereinsobfrau Ilse Dostal-Wanivenhaus überreichte dafür an die Gemeinde ein Spendenzertifikat.

Herbert Kraner ist das Mastermind hinter der Idee. Er beschäftigt sich seit Jahren beruflichen mit der Wasserwirtschaft. „Ich begann zu überlegen, was nicht alles mit nur einem Cent pro verbrauchten Kubikmeter für Menschen getan werden kann, die kein sauberes Trinkwasser zu Verfügung haben.“ Bislang unterstützen fünf Gemeinden aus Niederösterreich den 2019 gegründeten Verein. Bad Pirawarth, auch Fairtrade-Gemeinde, war von Anfang an mit dabei. „Wir haben das über alle Fraktionen hinweg einstimmig beschlossen“, so ÖVP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch.

Wasserstellen in Uganda saniert

Beim heuer mitfinanzierten Projekt werden im Rahmen des „Skybird-Programmes“ des Österreichischen Roten Kreuzes in und um die Stadt Gulu in Uganda Wasserstellen saniert, errichtet und Regenwasser gesammelt. Damit soll den Ärmsten der Zugang zu sicheren und sauberen Wasserquellen ermöglicht werden. Im Fokus stehen insbesondere Frauen, Kleinkinder und ältere Menschen, die auf der Suche nach Wasser oft lange Wege zurücklegen müssen.

Kraner wartet mit Zahlen auf: „Von dem Projekt werden 662 Haushalte direkt profitieren, indirekt nochmals an die 100 Haushalte.“ Mit dem Bau von Brunnen ist es nicht getan. Nachhaltiges Ziel des Projektes ist das Wissen über Hygiene zu vermitteln und vor allem die Wasserstellen dauerhaft in Betrieb zu halten. „Dazu werden Jugendliche in grundlegenden praktischen Fertigkeiten geschult, wie der Pumpenmechanik. Damit wird gleichzeitig der Arbeitsmarkt gestärkt.“

Was alles mit diesen einen Cent pro Kubikmeter möglich ist, beweist das Projekt in Assosa, der Hauptstadt einer Region im Westen Äthiopiens. „Es wurde eine Quelle geschaffen, die jetzt ein Gesundheitszentrum mit 40.000 Patienten pro Jahr und eine Schule mit 1.500 Schüler mit Trinkwasser versorgt“, berichtet Kraner.

Das Potenzial ist groß. „Bei einem Wasserverbrauch von 50 bis 70 Kubikmeter pro Kopf im Jahr könnten so im Idealfall an die 6 Mio. Euro für Wasserprojekte in den armen Regionen der Welt gesammelt werden“, stellt Kraner ein Rechenbeispiel an. 1 Cent ist nur eine kleine Kupfermünze mit wenig Kaufkraft – der Zugang zu Trinkwasser für die Menschen in den ärmsten Regionen der Welt bedeutet allerdings unvorstellbareren Reichtum.

