Der gesamte Ort trägt Trauer: Gemeinderätin Hannelore Klima verstarb am 20. August nach langer, schwerer Krankheit im Alter von nur 66 Jahren. Sie war seit 2013 für die Volkspartei im Bad Pirawarther Ortsparlament vertreten, für viele Jahre auch als geschäftsführende Gemeinderätin.

Über Jahrzehnte war die rührige „zuagroaste“ Kollnbrunnerin als Funktionärin im Sportverein tätig und legte stets Hand an, wann immer sie gebraucht wurde. Ab 2006 stand sie der Frauenbewegung als Obfrau vor, organisierte unzählige Veranstaltungen wie Theaterfahrten oder Bastelzusammenkünfte – zahlreiche Bilder zeugen davon.

Mit ihr als treibende Kraft war die Frauenbewegung fixer Bestandteil des Ferienspiels, des legendären Advents im Weinviertel und des Ostermarkts in der Klinik. Hannelore Klima wurde bereits am 28. August in einer berührenden Zeremonie von der Ortsbevölkerung verabschiedet.

Die Politikerin hinterlässt ihren Gatten Josef, zwei Söhne sowie ein Enkelkind.