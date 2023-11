Hannes Rathhammer erweckte die Musik von Udo Jürgens zum Leben

Schon bei Lied Nummer drei begannen die Füße im Takt zu wippen, die Besucher klatschten begeistert mit. Hannes Rathhammer und seine beiden kongenialen Musiker Alexander Blach-Marius und Hubert Koci kamen ganz ohne Lichtshow und sonstiges Tamtam aus, füllten Bühne und Saal allein mit ihrer Präsenz. Es erklangen bekannte und weniger gespielte Stücke aus dem reichen musikalischen Erbe des Künstlers, unverkennbar und doch mit persönlichem Touch interpretiert durch Rathhammer.

Udo Jürgens verstand es wohl wie selten ein Musiker, kritische Texte in Ohrwürmer zu verpacken und Rathhammer gelang es, diese Mischung an das Publikum zu bringen - was sich unter anderem daran zeigte, dass es nach drei Zugaben verlangte. Einen Unterschied gab es allerdings doch: Auf den weißen Bademantel zum Schluss verzichtete Rathhammer. Moderiert wurde der Abend von Franz Staudigl.

Andrea Grames holte den Künstler auf die Bühne der Dependance. Für die Kulinarik sorgte der Verschönerungsverein mit Ex-Bürgermeister Kurt Jantschitsch.