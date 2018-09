„Gemeinsam etwas machen“, das war Martina Marschalls Wunsch. Sie betreut die Dorfgalerie in Hauskirchen und war am Wochenende mit sämtlichen Künstlern in Bad Pirawarth zu Besuch. In der Kulturhausstraße 1, im Hof Marion Szedlacseks, stellten die Künstler ihre Werke zur Schau. Gäste waren herzlich dazu eingeladen, eine riesige Bandbreite an verschiedenen Kunstwerken zu bestaunen. Holz, Metall, Keramik und Malereien – für jeden Anspruch hatte die Ausstellung etwas zu bieten.

Szedlacsek erörtert, was sie dazu bewegte, im ehemaligen Bauernhof ihrer Eltern Kunstwerke auszustellen: „Ich finde es schön, etwas gemeinsam zu tun und andere zu animieren, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen.“ In den Räumen des Hofes finden sich viele Kunstwerke aus alten Nutzgegenständen: Lampen, die Zahnräder mit Rohrstücken verbinden, oder ein Igel aus einem Kreissägeblatt stechen ins Auge des Besuchers.

„Ich möchte aus dem Alten wieder etwas Neues entstehen lassen und den Gegenständen Leben geben.“ Marion Szedlacsek über ihre Intention als Künstlerin

Was ist die Botschaft? „Wir sind eine Wegwerf-Gesellschaft, ich möchte aus dem Alten wieder etwas Neues entstehen lassen und den Gegenständen Leben geben“, erklärt Szedlacsek. Da sie zudem schon in der Schule viel malte und sich schon immer und gerne handwerklich betätigte, war es kein weiter Weg, die Interessen zu kombinieren: „Ich habe so viele Ideen, die ich umsetze. Ich mache das einfach gerne, es wird nie langweilig.“