Knesl-Park und Wein - so soll es sein!

Das schon traditionelle Weinfest lockte auch heuer wieder zahlreiche Besucher in den lauschigen Knesl-Park. Sieben Winzer boten ihre umfangreiche Auswahl an teils mit Auszeichnungen versehenen Weine zur Verkostung an. Dazu gab es schmackhafte Brote und Gegrilltes und natürlich durften auch Mehlspeisen nicht fehlen. Der Obmann des Weinbauvereins Karl Holzmann freute sich über den Erfolg der Veranstaltung und dankte den vielen Helfern, die zum Gelingen des Fests beitrugen.