Kulturfrühling startete mit Vernissage von Eva Kroner

Mit der Vernissage der Malerin Eva Kroner startet die Gemeinde in den Kulturfrühling. Geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin Andrea Grames führte durch den Abend.

Farbenfrohe Bilder im Großformat und alle rücken Frauen in den Fokus. „In der Maske“ titelt die Künstlerin ihre Ausstellung. Das Schlüsselwerk zeigt zwei Frauen, eine schminkt die andere. Kroner erläutert: „Irgendwann habe ich eine uralte Zeitschrift in die Hand bekommen, in der es um japanische Hochzeiten ging. Das hat mich fasziniert und war die Initialzündung zu der Serie.“

Kroner studierte an der Wiener Kunstschule Malerei und Grafik und an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Sie ist zusätzlich Kunstpädagogin und Mitbegründerin der Kunstschule Wolkersdorf. Ein Streichquartett junger Musiker sorgte für die musikalische Umrahmung der Vernissage, der Dorfverschönerungsverein für die kulinarische Bewirtung der Gäste. Mit dabei waren auch Vizebürgermeister Florian Lehner und Ex-Bürgermeister Kurt Jantschitsch.

