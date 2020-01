Ein Mandat wanderte von der ÖVP zur neu angetretenen Liste „Team Peter“, somit steht es im Gemeinderat nun 11 ÖVP zu 8 „Team Peter“. Für VP-Spitzenkandidat und Bürgermeister Kurt Jantschitsch keine große Sache. „Ich habe sehr viele Vorzugsstimmen bekommen und sehe damit den klaren Wählerauftrag, meine Arbeit fortzusetzen. Wir werden uns in den nächsten Tagen beraten, wer welche Aufgaben am besten ausfüllen kann“, blickt der Ortschef schon in die Zukunft. Er habe ein gut durchmischtes Team hinter sich. Besonders weist Jantschitsch darauf hin, dass viele Frauen mit dabei sind. „Wir gehen gleich wieder ans Arbeiten“, setzt er fort.

Peter Theuretzbachner zog als Spitzenkandidat der Liste „Team Peter“ als SP-unterstützte Gruppe in den Gemeinderatswahlkampf – er ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Wir haben als neue Liste der ÖVP ein Mandat abgenommen und das entgegen dem Trend. Wir betrachten das als großen Vertrauensvorschuss.“ Die SPÖ trat diesmal nicht direkt an, bis auf eine Person finden sich alle bisher für die SP im Gemeinderat vertretenen Mitglieder auf der Liste wieder. Für Theuretzbachner war die Unabhängigkeit ein wesentlicher Faktor: „Es sind viele dabei, die vorher noch nicht politisch tätig waren.“ Dass der Spitzenkandidat der Oppositionspartei gleichzeitig für den Posten als Amtsleiter vorgesehen ist, stellt weder für Theuretzbachner noch für Jantschitsch ein besonderes Problem dar.

Hier findet ihr alle Ergebnisse der NÖ Gemeinderatswahl 2020 auf einen Klick

Hier geht's zu unserem Sonderressort: https://www.noen.at/gemeinderatswahl