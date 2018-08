Die 23-jährige Daniela Petrovic aus Bad Pirawarth erwartete ihr drittes Kind – und übt nun Kritik an der Behandlung im Mistelbacher Krankenhaus: „Am Nachmittag des 6. August fuhr ich ins Spital, weil ich Schmerzen hatte und vermutete, dass die Geburt bevorstehen könnte. Nach einer Untersuchung wurde ich allerdings wieder nach Hause geschickt mit der Aussage, dass alles in Ordnung und bis zur Geburt noch Zeit sei.“

Weit gefehlt, denn nur wenige Stunden nach der Ankunft daheim, genauer gesagt gegen Mitternacht, setzten bei der Frau starke Wehen ein, um etwa 0.20 Uhr des 7. August kam das Kind schließlich zu Hause zur Welt. Nun fragt sich Petrovic: „Wie kann es sein, dass mich das Krankenhaus nach Hause schickt, wenn die Geburt offenbar unmittelbar bevorstand?“

Laut Klinik könne davon keine Rede sein: „Zwischen der Untersuchung bei uns gegen 17.30 Uhr und der Geburt um 0.20 Uhr lagen sieben Stunden, womit man nicht von einer unmittelbar bevorstehenden Geburt sprechen kann.“

Als Petrovic am späten Nachmittag untersucht wurde, seien „kein Blasensprung und keine Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Geburt“ festgestellt worden. Sie sei nach Hause geschickt worden mit der Option, jederzeit wiederzukommen.

„In der Zwischenzeit war das Kind geboren“

Indes übt Petrovic auch Kritik an der Rettung, die sie später am Abend alarmierte: „Die Sanitäter verhielten sich wenig professionell und waren so lange mit dem Anziehen der Handschuhe beschäftigt, dass das Kind in der Zwischenzeit geboren war.“

Das Rote Kreuz sieht dies anders: „Beim Eintreffen waren die Wehen in einem Abstand, der den Transport ins Spital normalerweise problemlos zulässt.“ Kurz darauf sei aber die Fruchtblase geplatzt. Die Sanitäter hätten sofort gehandelt und auch den Notarzt alarmiert: „Eine völlig richtige Entscheidung“, so Mistelbachs Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Brian Miller.

Und weiter: „Nicht nur die Kollegen vom Krankenhaus waren überrascht – niemand hatte damit gerechnet, dass es so schnell zur Geburt kommen würde, denn keine halbe Stunde war seit dem Notruf vergangen.“ Das Mädchen erblickte noch zu Hause das Licht der Welt und ist bei bester Gesundheit.