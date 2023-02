Neues Bauland für den Ort

Mit einer straffen Agenda startete der heurige Sitzungsreigen des Gemeinderates. Hauptthema waren die Optionsverträge für die Aufschließung von Bauplätzen in der Herrengasse sowie die Verordnung von Ausgleichsabgaben im Wohnbau. Die Beschlüsse fielen einstimmig.

Ein wichtiger Schritt in Richtung neues Bauland in der Gemeinde wurde mit dem Beschluss der Optionsverträge für die Gründe in der Herrengasse gesetzt. Damit kann nun in die weitere Planung gegangen werden. Gemeinderat Ernst Friedl verließ bei der Abstimmung als Beteiligter den Sitzungssaal.

Vorausschauend beschloss der Gemeinderat Ausgleichsabgaben für Spielplätze sowie Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder, die fällig werden, sollten Bauträger diese nicht selbst errichten (können). Für nicht errichtete Spielplätze werden daher künftig 150 Euro pro Quadratmeter, für Autostellplätze 6.600 Euro pro Stellplatz und für Fahrstellplätze 570 Euro pro Stellplatz fällig.

Prüfungsausschussvorsitzender Friedl präsentierte den – wie erwartet – ohne Feststellungen versehenen Prüfbericht. Seinen Wunsch nach Inventar- und Anlagenverzeichnissen der Gemeinde beantworteten sowohl Amtsleiterin Helga Hoi als auch die geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin Andrea Grames, dass die Zahlen ja vorhanden seien, eine Besprechung wohl aber länger Zeit in Anspruch nehmen würde und dies vielleicht besser außerhalb der Amtsstunden stattfinden sollte.

