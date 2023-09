Patrick Slaje ist neuer NÖAAB-Obmann

Bei der Versammlung des NÖAAB (Ortsgruppe Bad Pirawarth/Kollnbrunn) im Gasthaus Novakovic stand unter anderem der Obmannwechsel im Vordergrund. Obmann Alfred Stepanoy konnte Landtagsabgeordneten und NÖAAB-Bezirksobmann René Lobner, ÖVP-Bürgermeisterin Verena Gstaltner sowie Ex-Bürgermeister Kurt Jantschitsch und Altbürgermeister Gerhard Swoboda begrüßen.

Nach einem Rückblick des Obmannes über seine 19-jährige Tätigkeit stellte er seine Obmannfunktion zur Verfügung. Unter der Leitung des Wahlvorsitzenden Lobner wurde Patrick Slaje einstimmig zum neuen Obmann gewählt. In seiner Antrittsrede hob Slaje vor allem die generelle Zusammenarbeit aller Vereine und Institutionen in den beiden Orten hervor und war sich sicher, dass die Ortsgruppe in eine positive Zukunft gehen wird.