Paukenschlag: Gstaltner soll Jantschitsch als Bürgermeister ablösen

Möglicherweise steht die Amtsübergabe schon in der nächsten Gemeinderatssitzung am 18. Oktober an, einige Punkte auf der Tagesordnung deuten darauf hin.

Mit dem Abgang von Jantschitsch, der sich altersbedingt zurückzieht, werden auch weitere Posten vakant. So ist Jantschitsch Obmann der Kleinregion Südliches Weinviertel und des Gemeindeabwasserverbandes Oberer Weidenbach. Weiters ist er im Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Gänserndorf und im Musikschulverband tätig. Außerdem ist er Bezirkschef des ÖVP-Gemeindevertreterverbandes.

Jantschitsch ist seit März 2004 Bürgermeister von Bad Pirawarth. Verena Gstaltner ist seit 2019 Gemeindeparteiobfrau und übernahm 2021 den Vorsitz der ÖVP-Frauen in Bad Pirawarth.

