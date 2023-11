Die hl. Messe in der Pfarrkirche stand ganz im Zeichen der Senioren. So wurde die liturgische Handlung den Senioren gewidmet und der Seniorenchor sorgte für den musikalischen Part, am Akkordeon begleitet von Maria Bogner. Die Messfeier zelebrierte Pater Cosmas. Im Anschluss gab es Fairtrade-Schokolade zum Verkosten.