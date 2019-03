Bei den Ortsversammlungen der Raiffeisenbank im Weinviertel präsentierten die Bankstellen ihren Tätigkeitsbericht, die Geschäftsleitung gab einen Überblick über die Situation der Bank.

Die – zugegeben – kleine Bankstelle in Spannberg kann immerhin mit Spareinlagen von knapp über 20 Millionen Euro aufwarten. Dem gegenüber stehen Ausleihungen in der Höhe von 13,55 Millionen Euro. Dazu kommen 489 Bausparverträge. Der „östlichste Außenposten der Bank“ (Zitat Geschäftsleiter Manfred Hanusch) ist dazu sehr engagiert in der Förderung von Vereinen und Veranstaltungen wie dem Wald- und Wiesenlauf. Die Regionalräte Bruno Schmid und Roman Mitsch stellten sich turnusmäßig der Wiederwahl, das Ergebnis war einstimmig. Ein Highlight steht im August am Programm – da feiert die Bank in Spannberg ihr 125-jähriges Bestehen mit einem großen Fest.

"Wenn jemanden einen Kredit braucht, schicken Sie ihn zu uns"

Bad Pirawarth verwaltet rund 48 Millionen Euro an Spareinlagen sowie einen Ausleihungsstand von 27 Millionen Euro. Mit 7.500 Euro an Sponsorgeldern unterstützte die Bankstelle den Dressenankauf für die U8- Mannschaft und Festivitäten von Vereinen.

Hanusch präsentierte mit seinem Geschäftsleiter-Kollegen Markus Wirrer die (noch vorläufigen) Zahlen der Raiffeisenbank Weinviertel – und die sind durchaus positiv: Im Einlagenbereich konnte über eine Steigerung um 3,2 Prozent auf 341 Millionen Euro und im Kreditgeschäft um 5,2 Prozent auf 206,4 Millionen Euro berichtet werden.

Nichtsdestotrotz ist die Bank immer auf der Suche nach neuen Kunden im Ausleihungsbereich. „Wenn Sie jemanden kennen, der einen Kredit braucht, schicken Sie ihn bitte zu uns“, nutzte Hanusch die Gelegenheit zur Werbung. Mit anrechenbaren Eigenmitteln von 47,4 Millionen Euro bzw. einer Quote von 25,03 Prozent verfügt die Bank über einem komfortablen Polster. Gesetzlich erforderlich wären bloß 12,865 Prozent. Damit das so bleibt, werden vom Jahresgewinn 1,4 Millionen Euro den Rücklagen zugeführt. Obmann Christian Resch sorgte mit seinem launigen Vortrag „Ein Tag im Jahr 2030“ für Lacher, wenngleich er mit seinen Ausführungen wohl nicht so daneben liegen wird. Von einem selbst einkaufenden Kühlschrank bis hin zu den gravierenden Änderungen in der Mobilität, aber auch im Sozialverhalten reichten die Visionen. Apropos Sozialverhalten – das anschließende gemeinsame Essen mit den Kunden war ganz und gar jetztzeitlich.