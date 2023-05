Stephanusorden für eine gute Seele

Über viele Jahre hinweg war Maria Bogner die „gute Seele“ der Pfarrgemeinde. Sie kümmerte sich um die Kirchenwäsche und die Pflege der Paramente (Messgewänder). Mit liebevoller Hand sorgte sie dafür, dass die Kerzen immer in Schuss waren und die Kirche den entsprechenden Blumenschmuck auswies. Damit nicht genug, hat Bogner sogar die Gewänder für die Ministranten und die Sternsinger genäht.

So viel Engagement verdient Anerkennung. Weihbischof Franz Scharl ehrte die langjährige Mitarbeiterin mit dem Stephanusorden in Bronze. In seiner Laudatio würdigte auch Pfarrer Pater Anton den unermüdlichen Einsatz von Bogner: „Herzlichen Dank, dass du uns und unserer Pfarre so unendlich viel Zeit, Fürsorge, Ideen und Liebe entgegengebracht hast. Es ist mir eine Ehre, bei deiner mehr als verdienten Auszeichnung dabei zu sein.“

Bei der Verleihung mit dabei waren auch die stellvertretende Pfarrgemeinderätin Michaela Seltenhammer, Walter Schiffmann sowie Bogners Ehemann Johann.

