Telefonische Kontaktaufnahme für neue Energieverträge – natürlich günstigere, wenn man den Angaben der Anrufer glauben darf. Die NÖN berichtete in der Vorwoche über aggressives Telefonmarketing, das einer NÖN-Leserin seltsam vorkam. Nun liegt eine Stellungnahme der E1 Erste Energie vor, die zumindest etwas Licht in die Angelegenheit bringt.

Die NÖN wollte wissen, wie es zur telefonischen Kontaktaufnahme mit potenziellen Neukunden kommt. E1 Erste Energie dazu: „Wir führen selbst keine Telefonwerbung durch, arbeiten aber mit eigenständigen Vertriebsagenturen. Das können sowohl Werbeagenturen als auch Handelsvertreter sein.“ Seitens des Energieunternehmens betont man, dass es bei einer telefonischen Kontaktaufnahme gewährleistet sein muss, dass ein Einverständnis vorliegt. Man hole eine solche ein und überprüfe das auch regelmäßig.

„Wir führen selbst kein Telefonmarketing durch.“ Stellungnahme von E1 Erste Energie

Die NÖN-Leserin bestreitet das: „Ich habe weder auf einer Messe, einem Wettbewerb oder sonst irgendwo ein Einverständnis abgegeben.“ Weiters betont E1, es sei eine Vorgabe an die Vertriebspartner, eine funktionierende Rufnummer zu übertragen, die auch rückgerufen werden kann. „Das ist Aufgabe der Agentur, respektive des Handelsvertreters, da dies nach unserem Rechtsverständnis zwingend erforderlich ist“, so E1 in ihrer Stellungnahme. Das war bei der Leserin nicht der Fall und auch die NÖN kam bei ihrer Recherche zum selben Ergebnis. Definitiv festgestellt konnte nur werden, dass die im Fall unserer Leserin verwendete Rufnummer nicht jene von E1 ist. „Wir haben lediglich eine kostenfreie Rufnummer für Interessenten und Kunden“, so die Stellungnahme des Energieanbieters. Diese findet sich auf der Homepage des Unternehmens und wurde auch von der NÖN für die Rückfrage benützt. Es ist eine reine Servicehotline, man kommt zu einem – zwar freundlichen – Callcenter-Mitarbeiter, wo aber offensichtlich nur vertragsrelevante Fragen beantwortet werden können. Ein direkter telefonischer Kontakt ist nicht möglich, die NÖN wurde auf den E-Mail-Weg verwiesen. Eine PR-Abteilung, Pressestelle oder ähnlich gebe es noch nicht, damit auch keinen direkten Ansprechpartner für Rückfragen – und eben auch keine andere Telefonnummer.

Und wie verhält es sich mit einem schriftlichen Angebot? „Jeder Interessent erhält von uns alle Unterlagen in Schriftform, unabhängig davon, über welchen Kanal der Kunde geworben wurde, und kann innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen widerrufen“, so E1. Dies ist gesetzlich so geregelt. Auch das war bei unserer Leserin nicht der Fall. Nach ihrem Ersuchen um ein schriftliches Angebot wurde aufgelegt.

So viel konnte jedenfalls festgestellt werden: Die Rufnummer 01/672 14 39 ist zwischenzeitlich auf der Homepage der Rundfund- und Telekom Regulierungs-GmbH, einer anerkannten Schlichtungsstelle, gelistet. Dabei steht folgende Anmerkung: Betrugsversuche eines vorgetäuschten Stromanbieters, datiert mit November 2020. Wenn diese Nummer auf dem Handy-Display auftaucht, ist somit Vorsicht geboten.