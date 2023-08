Umleitungschaos sorgt für Aufruhr

Der Neubau des Hauptkanals entlang der gesamten Hauptstraße in Bad Pirawarth sorgt für eine Megabaustelle. Gearbeitet wird von Montag bis Donnerstag. Freitag bis Montagmorgen steht die Baustelle. Durchfahrt gibt es trotzdem keine. Seitens der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf kam eine Absage: „Die Bodenbeschaffenheit in der Baustelle ist nicht tragfähig genug.“

Von Groß-Schweinbarther Seite kommend gibt es ab der Ortstafel Bad Pirawarth bis zur Bahnstraße nur für Anrainer in diesem Bauabschnitt Zufahrt. Alle anderen müssen die Umleitung für Pkw über Klein-Harras nehmen. Dazu kommt noch eine zweite Baustelle im Bereich der Vogelsangmühle mit unfreundlichen Bauarbeitern, die zufahrende Fahrzeuglenker „anpflaumen“ und fragen, warum sie da fahren.

Einige empörte Bürger kontaktierten die NÖN. „Von Donnerstagabend bis Montagmorgen steht die Baustelle. Es wird nicht gearbeitet. Warum darf man nicht wenigstens am Wochenende mit dem Pkw durchfahren? Mit einer 30er-Begrenzung und/oder einer Ampelregelung müsste das ja gehen! Und warum macht wann nicht wenigstens die Feldwege über Gschastl und Kirchenberg in Einbahnregelung auf?“, so der Tenor der Bürger. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz erklärt auf NÖN-Nachfrage: „Die Bodenbeschaffenheit in der Baustelle lässt aufgrund des losen Untergrundes kein stärkeres Befahren ohne Beaufsichtigung zu. Verkehr darf daher nur in sehr eingeschränktem Maße – eben für die Anrainer – zugelassen werden.“

Und weiter: „Die Feldwege sind nicht konzipiert für diese Art von Verkehr. Es gibt nur eine Spur. Begegnungsverkehr mit großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist daher problematisch.“

Fliegerbomben-Fund löste Kettenreaktion aus

ÖVP-Bürgermeisterin Verena Gstaltner bedauert: „Es ist viel zusammengekommen. Nach dem Fund einer Fliegerbombe in der Bahnstraße musste zuerst das Gebiet überprüft werden, bevor die Baufirma weiterarbeiten konnte. Die Baustelle bei der Vogelsangmühle sollte jetzt fertig sein. Die EVN hat die Gasleitung erneuert – das hat mit dem Kanalbau nichts zu tun.“

Die Sperre ist jedenfalls bis Ende Dezember angesetzt. So wie es jetzt aussieht, wird die Baustelle heuer nicht mehr fertig, was bedeutet, dass es nächstes Jahr weitergeht.

Merkatz dazu: „In diesem Fall wird es eine neue Verkehrsverhandlung geben.“ Übrigens: Linienbusse dürfen durch die Baustelle fahren, auch im laufenden Betrieb, ebenso Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht. Krankentransporte müssen allerdings die Umleitungsstrecke fahren.