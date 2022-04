Startschuss für ein schnelles Netz

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Mit einem gemeinsamen Spatenstich setzen die beiden Gemeinden den Startschuss für die Glasfaseranbindung von 1.200 Haushalten.

Für Digitalisierungs-Landesrat Jochen Danninger ist das ein wesentlicher Schritt zur Stärkung des ländlichen Raumes: „Es darf keinen Unterschied machen, ob jemand in der Stadt oder am Land lebt.“ Mit dem Erreichen der Mindestbestellmenge von 42 Prozent wurde der Grundstein für den Glasfaserausbau in den beiden Gemeinden gelegt. In Zeiten von Pandemie und Ausgangsbeschränkungen ein durchaus schwieriges Unterfangen.

ÖVP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch dankte den „Glasfaser-Botschaftern“ für ihren Einsatz, hatte aber auch Kritik an der mangelnden Kooperationsbereitschaft der großen Telekommunikationsanbieter anzubringen.

Für die Erschließung der 750 Haushalte in Bad Pirawarth und der 450 Haushalte in Weiden werden 36 Kilometer Trassen gegraben. Die Aktivierung hängt natürlich vom Baufortschritt ab. Das Investitionsvolumen beläuft sich in Summe auf rund 5,5 Millionen Euro. Die Planung erfolgt durch die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG).

