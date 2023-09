Bäderbilanz Sonnenanbeter & Wasserratten aus dem Bezirk Gänserndorf kamen zuhauf

Bürgermeister Alexander Gary mit seinem Sohn Alex beim Sprungturm. Der Schönkirchner Ortschef ist mit den Besucherzahlen zufrieden. Foto: Mauritsch

I m Parkbad in Schönkirchen-Reyersdorf sowie im Freibad in Neusiedl/Zaya blicken die Betreiber auf eine erfolgreiche Saison zurück: Hitzetage zogen die Massen an.

Mit letztem Wochenende schlossen die beiden großen Freibäder des Bezirks. Temperaturen weit über 30 Grad Celsius und Sonnenscheintage sollten die Besucherzahlen in die Höhe schnellen lassen. Eine Rückfrage der NÖN in Neusiedl/Zaya und in Schönkirchen-Reyersdorf bestätigte: Die Badbetreiber sind mit der Saison zufrieden. Das Parkbad in Schönkirchen-Reyersdorf bietet ein Sportbecken mit einem Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken mit einer 22 Meter langen Wasserrutsche und ein Planschbecken für die Kleinsten. Die großflächige Liegefläche wird teils durch Bäume beschattet – an heißen Sommertagen eine Wohltat. Dazu kommen Kästchen und Kabinen, sanitäre Anlagen und ein Imbiss. 21.387 Besucher zählte heuer das Parkbad in Schönkirchen-Reyersdorf „Wir sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. An einigen Tagen wurde sogar die 1.000er-Marke geknackt“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary. Mit exakt 21.387 Eintritten sind es mehr als im Vorjahr. Die – wenn auch moderate – Preiserhöhung scheint die Badefreudigen nicht abgeschreckt zu haben. Mit rund 400 verkauften Saisonkarten liegt man im Schnitt der vergangenen Jahre. Das Parkbad ist Magnet für Besucher aus dem ganzen Bezirk Gänserndorf und darüber hinaus. Beim Eintritt wird die Postleitzahl abgefragt. Nur ein Viertel der Gäste sind Ortsansässige, 75 Prozent kommen von auswärts. Das Bad ist allerdings auch Veranstaltungsort für zwei große Events – das Badfest im Juni und das „Summer Blowout“ Ende August, dessen Gäste aber keinen Niederschlag in den Besucherzahlen finden. Große Anschaffungen standen heuer nicht am Plan. Erneuert wurde die Kompressoranlage zum Rückspülen der Filter. „Aus meiner Sicht gibt es derzeit keinen Grund, das Parkbad nächstes Jahr nicht wieder zu öffnen“, macht Gary schon jetzt Lust auf die nächste Badesaison. Leon, Levi und Ben besuchten diesen Sommer regelmäßig das Parkbad in Schönkirchen-Reyersdorf. Die drei Burschen waren mutig und trauten sich auch Sprünge vom 5-Meter-Turm zu. Foto: Mauritsch Im Norden des Bezirks lockt das Freibad in Neusiedl/Zaya die Wasserratten an. Aus den drei beheizten Becken – dem Sportbecken, dem Rutschbecken und dem Babybecken – können die Badbesucher je nach Laune und Bedürfnissen auswählen. Natürlich steht eine große Liegewiese zur Verfügung, ebenso eine Kantine zur Stärkung der Badegäste. Über 15.000 Badegäste gab es in diesem Jahr im Freibad in Neusiedl Amtsleiter Robert Keider ist mit der Besucherfrequenz zufrieden: „Wir haben unser Ziel von 15.000 Gästen erreicht. Die Saison war besser als im Vorjahr.“ Das Erreichen der Benchmark ist traditionell Anlass, um drei Badegäste mit einem Geschenk zu überraschen. Heuer übergaben ÖVP-Bürgermeister Andreas Keller und Bademeister Roland Inhauser an Elisabeth Wiedermann als 14.999., Gabriele Leska als 15.000. und Leopold Braun als 15.001. Besucher je eine Saisonkarte für 2024. Investitionen mussten in der heurigen Saison nicht vorgenommen werden. Der Amtsleiter freute sich auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Pächter der Kantine erfolgreich verlaufen ist. „Wir haben den Vertrag um weitere drei Jahre verlängert“, berichtet Keider. Damit ist die kulinarische Versorgung der Badegäste in den nächsten Saisonen gesichert. Ein kleinen Dankeschön an die Besucher. Bürgermeister Andreas Keller und Bademeister Robert Inhauser überreichten an den 14.999., den 15.000. und den 15.001. Besucher je eine Saisonkarte für 2024. Foto: Gemeinde Neusiedl

