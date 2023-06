Paukenschlag: Mini-Market sperrt schon wieder zu

Auch Spar-Markt in Bad Pirawarth wird geschlossen

Die schlechte Nachricht: Winter gibt auch seinen Spar-Markt in Bad Pirawarth auf. Am 30. Juni ist dieser Nahversorger Geschichte. Und dadurch wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt: „Weil ich den Spar-Markt in Pirawarth schließe, fehlt mir der Lieferant für den Mini-Market in Gänserndorf.“ War das Geschäft in Bad Pirawarth unrentabel? „Ganz im Gegenteil. Auch das war sehr erfolgreich. Wie gesagt, ich habe meine privaten Gründe.“

Noch will Winter diese öffentlich nicht verraten: „Vielleicht in den kommenden Tagen.“ Die NÖN bleibt natürlich wie immer am Ball.