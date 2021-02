DÜRNKRUT Durch die Modernisierung der Nordbahn müssen die bestehenden Bahnübergänge großteils geschlossen werden (die NÖN berichtete). Im Oktober des Vorjahres wurde die Bürgerinitiative „Lebensqualität in Dürnkrut“ ins Leben gerufen, die fordert, dass alle Bürger in etwaige Überlegungen zu neuen Bahnquerungen eingebunden werden.

Wie bewertet aber SP-Bürgermeister Herbert Bauch den derzeitigen Planungsstand und was sagt er zu den Forderungen der Bürgerinitiative?

NÖN: Ist Ihnen bekannt, dass eine Bürgerinitiative gegründet wurde, die den Planungen einer zukünftigen Bahnübersetzung auf Gemeindegebiet sehr kritisch gegenüber steht?

Herbert Bauch: Es wurde mir wie allen Bürgern ein halbanonymer Zettel in den Briefkasten geworfen. Ich konnte diesem allerdings nicht entnehmen, wer genau dahintersteckt. Es hat auch noch keiner bei mir vorgesprochen.

In der Gemeindezeitung befand sich ein Plan – mehrere in Frage kommende Routen für die zukünftige Überführung waren markiert. Wie viele Varianten gibt es?

Bauch: Seit drei Jahren wird versucht, eine vernünftige Variante zu finden. Ich glaube, es gibt insgesamt acht Varianten.

Wird die Errichtung eines Kreisverkehrs auf Höhe Turmöl-Tankstelle mit Anschluss auf eine Bahnbrücke von der Gemeinde bzw. von Ihnen bevorzugt?

Bauch: Ich sehe diese Variante als geringstes Übel. Gefallen tut mir davon gar keine. Diese von den ÖBB favorisierte Variante ist die am wenigsten Schlechte. Am liebsten wäre mir, wenn wir am jetzigen Standort darüber- bzw. darunter fahren könnten. Dies geht sich aber angeblich technisch nicht aus, auch aufgrund des Personenbusses zum Bahnhof. In jedem Fall wird es hier eine Rad-und Fußgängerunterführung geben.

Was halten sie von den Befürchtungen der Bürgerinitiative, dass der Kreisverkehr ein Nadelöhr werde, es einen erwartbaren Stau und eine etwaige Blockierung der Einsatzfahrzeuge geben werde?

Bauch: Überall gibt es Kreisverkehre – in Zistersdorf, Strasshof, wirklich überall. Und jetzt erklärt mir die Bürgerinitiative, beim Dürnkruter Kreisverkehr könne man nicht durchfahren? Wenn man mit halblustigen Argumenten kommt, hört es sich dann auf bei mir.

Wie sieht es eigentlich mit den weiteren Alternativen aus? Sind die denkbar?

Bauch: Manche scheitern aus technischen Gründen, manche am Grundeigentümer, der nicht verkaufen will. Die Variante zwischen Tennisplatz und KWD kommt nicht in Frage, dort entsteht ein Wohnhaus. Die L 40 aus Zistersdorf kommend zu verlängern – davon halte ich nichts. Es handelt sich hier um die längste Route.

Ist eine Enteignung denkbar, um doch noch eine dieser Varianten zu realisieren?

Bauch: Die ÖBB streben das aufgrund der langen Dauer nicht an – außerdem gibt es ja andere Varianten, da wäre dies eher aussichtslos. Am 10. Februar wird es eine Information seitens der ÖBB an die Gemeinde geben. Von der Logistik und Machbarkeit her wird die zuletzt vorgeschlagene Variante favorisiert. Diese ist aber noch nicht eingereicht. Ob das tatsächlich die letzte Variante ist, ist allerdings noch nicht endgültig entschieden.