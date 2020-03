Minizinsen hin oder her – die Kunden der Raiffeisenbank im Weinviertel lassen sich nicht vom Sparen abbringen. Das beschert der Bankstelle Bad Pirawarth, der Raiffeisenbank im Weinviertel, die Summe von 68 Millionen Euro an Spareinlagen. Bei der Ortsversammlung präsentierte die Bank die Zahlen der Filiale sowie jene der Gesamtbank.

Bankstellenleiterin Petra Reimer informierte über das Ergebnis der Bankstelle und stellte das neue Team vor. Die Geschäftsleiter Manfred Hanusch und Markus Wirrer berichteten über die Zahlen der Gesamtbank sowie das wirtschaftliche Umfeld. Aus dem EGT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Anm.) von 4,5 Millionen vor Steuern konnten rund 2,7 Millionen Euro den Rücklagen zugeführt werden. Die Eigenmittel von 49,6 Millionen Euro sind annähernd doppelt so hoch wie das gesetzliche Erfordernis und stellen das Institut auf solide Beine. Mit insgesamt 358,7 Millionen Euro stiegen die Einlagen um fast 18 Millionen im Vergleich zum Vorjahr an. Dem gegenüber stehen Ausleihungen in der Höhe von 230,1 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von mehr als zehn Prozent, der Hanusch dennoch zu der Aussage verleitete: „Wir sind noch immer auf der Suche nach Kreditnehmern. Gerne finanzieren wir Ihre Vorhaben und Investitionen.“

Obmann Christian Resch stellte zuerst einmal alle Mitarbeiter und Funktionäre vor und beleuchtete dann die Strukturen und Unternehmensgruppen des Raiffeisen Konzerns: „Wir haben erstklassige Mitarbeiter. Kommen Sie zu uns in die Bank“, fasst Resch die Unternehmensphilosophie zusammen. Die Generalversammlung findet am 28. Mai um 19 Uhr im Stadtsaal Mistelbach statt. Stargast ist „Wetterlady“ Christa Kummer.