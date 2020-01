Obwohl die Deutsch-Wagramer in ihrer zweiten Saison in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs besser unterwegs sind als bei der Premiere und bereits zwei Siege feiern durften, waren die Rollen für das Derby gegen Mistelbach klar verteilt. Die Gäste aus dem Nachbarbezirk kamen am Wahlsonntag als Favorit in die BORG-Halle. Dort schien zunächst auch alles so zu laufen, wie man sich das bei den Mustangs vorgestellt hatte. Obwohl der erkrankte Kapitän Michal Kremen fehlte, führte Mistelbach drei Minuten vor der Pause mit 47:26. Es wäre nicht verwunderlich, wären im Lager der Deutsch-Wagramer zu diesem Zeitpunkt Sorgen aufgekommen, dass man eine ähnliche Klatsche kassieren könnte wie vor einem Jahr. Damals endete das Heimspiel 52:98.

Von Resignation war aber keine Spur, vor allem, weil ein kleiner Run die Gastgeber im Finish der ersten Halbzeit doch noch ein wenig näher an Mistelbach heranbrachte. Mit 36:48 war der Pausenstand nicht gut, aber noch einigermaßen im Rahmen. Und er war offenbar eine Basis, mit der die Deutsch-Wagramer arbeiten konnten. Denn der Start ins dritte Viertel war eine Explosion, wie sie dieses Spiel aus neutraler Sicht gebraucht hatte. Die ersten zehn Punkte gehörten den Alligatoren, drei Dreier von Simon Marek später stand es plötzlich 57:51 aus Sicht der Heimischen. Trainer Hannes Quirgst war von diesem Lauf begeistert: "Das hat sich natürlich super angefühlt, da haben wir sehr, sehr stark gespielt. Aber das ist schon auch der Basketball, den wir spielen können und auch wollen. Schnell, intensiv verteidigen, und schauen, dass wir unsere guten Shots auch treffen."

Weissenböck: "Wir hatten Mühe"

Auf der Gegenseite zog Mistelbach-Coach Martin Weissenböck früh ein Timeout, weil all das, was seine Mannschaft in der ersten Halbzeit so gut machte, plötzlich den Bach runterging: "Wir haben immer wieder Schwierigkeiten gehabt, sie vor uns zu halten. Das war unser Hauptziel für heute. Wenn wir sie vor uns halten, dann werden wir die Partie sicher gewinnen. So sind sie in dieser Phase über sich hinausgewachsen und wir hatten Mühe, das wieder in die richtigen Bahnen zu bringen."

Der Umschwung gelang Mistelbach mit dem ersten Korb im Schlussabschnitt, Maximilian Girschiks Dreier fiel zum 59:57 für die Gäste. Ab da wechselte die Führung nicht mehr, Deutsch-Wagram blieb aber bis zum Ende dran. Entscheidend war letztlich, dass die etwas routinierteren Mistelbacher im Duell zweier junger Mannschaften etwas weniger Fehler machte. Neben tollen Szenen standen da und dort nämlich auch einfache Ballverluste auf der Tagesordnung. Gut sichtbar etwa, als Deutsch-Wagrams Maximilian Pelz 20 Sekunden vor dem Ende bei -6 einen seitlichen Einwurf quer über das Feld ohne jegliche Berührung im anderen Seitenout platzierte. Es war nicht das einzige Mal, dass Nerven und Puls einem der Akteure einen Strich durch die Rechnung machten ...

Patrick Schmid versenkte dann zwar noch einen Dreier zum 73:76, ein verwandelter Freiwurf von Julian Alper machte für Mistelbach aber den Deckel drauf.

Statistik

UNION DEUTSCH-WAGRAM ALLIGATORS – MISTELBACH MUSTANGS 73:77 (11:24, 36:48, 57:56).

Deutsch-Wagram: Marek (25 Punkte), Wlasak (13), Lukas Hofer (12), Lohr (9), Schmid (8), Pelz (4), Wustinger (2), Goranovic, Kvasnicka; Geyrhofer.

Mistelbach: Semerad (16), Prachar (15), Jedovnicky (14), Girschik (14), Alper (9), Kolonovics (5), König (4), Nakic; Schuecker.