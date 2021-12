Tödliche Explosion in Erdgasstation: Niemand will Schuld haben

Nach dem turbulenten Prozessauftakt im Fall der Gasexplosion auf dem Gelände der Gas Connect Austria in Baumgarten am 12. Dezember 2017 waren Richterin Astrid Raufer und das Präsidium des Landesgerichts Korneuburg darum bemüht, für den zweiten Verhandlungstag den Wünschen der Rechtsvertreter nachzukommen und deren Bedenken entgegenzuwirken.

Zwar blieb es bei der Aufteilung der Verhandlung in drei Säle: einer für die Prozessbeteiligten, einer für die Medien und einer für die Mitarbeiter der Verteidiger. Jedoch war zwei Tage lang akribisch an einer besseren Bildqualität und Übertragung aus dem eigentlich Gerichtssaal in die anderen beiden gearbeitet worden.

Während man am ersten Tag eher ahnen musste, wer gerade am Wort war, konnte man die Prozessbeteiligten diesmal identifizieren. Auch eine sinnstörende Übertragungsverzögerung konnte behoben werden. Im Verhandlungssaal selbst wurden zur besseren Verständlichkeit zusätzliche Mikrofone installiert, was die Kommunikation erleichterte.

Nächste Prozesstage erst im Jänner

Die Richterin kündigte außerdem an, mit dem zweiten Verhandlungstag und den dann abgehaltenen Plädoyers aller Parteien vorerst das Auslangen zu finden und beraumte den ursprünglich angesetzten dritten Verhandlungstag ab. Es werde für die weiteren Prozesstage im Jänner kommenden Jahres eine Lösung gefunden werden, so Raufer. Konkreter wollte sie nicht werden.

All das besänftigte einen Teil der über 16 Anwälte und Verteidiger nicht und sie stellten erneut einen Antrag zur Sitzordnung im Saal. Die Richterin nahm diesen souverän zur Kenntnis.

Niemand will Schuld tragen

So wie es Staatsanwalt Thomas Ernst am ersten Verhandlungstag in seinem zweistündigen Plädoyer geschildert hatte, so gestalteten sich auch die Plädoyers der Rechtsvertreter: Die Verantwortung für den dramatischen Vorfall, der einem Menschen das Leben gekostet hat, bei dem 22 weitere verletzt wurden und der einen Schaden von 50 Millionen Euro verursacht hat, lag jeweils bei wem anderen.

Verantwortung hat also auch am zweiten und vorläufig letzten Prozesstag niemand übernommen. Wobei der Kern ein moralischer wäre, denn der hohe Schadensbetrag ist zum Großteil von den jeweiligen Versicherungen bereits gedeckt. Der Vizepräsident des Landesgerichts und Medienbeauftragte Wolfgang Schuster-Kramer zeigte sich optimistisch, betreffend der Fortsetzung des Prozesses 2022 eine Lösung zu finden, die alle Beteiligten zufriedenstellt.