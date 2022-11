Jubiläum für die Werkstätte

1996 nahm die Lebenshilfe-Werkstätte Baumgarten in einem umgebauten Zollhaus den Betrieb auf. Die starke Nachfrage nach Betreuungsplätzen machte einen großen Ausbau 2007/08 erforderlich. 2011/12 wurde ein neuerlicher Zubau notwendig, da mit der Begleitung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf begonnen wurde.

Am Wochenende wurde das 25-jährige Jubiläum der Werkstätte verspätet gefeiert: Der Festakt wurde von Landtagspräsident Karl Wilfing mit Lebenshilfe-NÖ-Präsidentin Friederike Pospischil, Lebenshilfe-NÖ-Geschäftsführer Christian Albert, ÖVP-Bürgermeister Markus Lang, Werkstätten-Leiter Janko Katona sowie den Klienten-Vertretern Alexandra Rotter und Wolfgang Novak begangen.

In Baumgarten werden 58 Klienten von 15 Mitarbeitern begleitet. Die Mehrzahl wird täglich von zu Hause geholt und gebracht. In zwei Häusern am Areal haben 24 Klienten einen Wohnplatz.

Neben dem ISB-Bereich (Individuelle selbstbestimmte Betreuung) gibt es die Außengruppe und Tischlerei (Grünraumpflege für Firmen wie EVN, Soluto, Wiesinger, Gemeinde Weiden, aber auch private Auftraggeber, Hochbeete, Nützlingshotels, Nistkästen, Futterhäuschen), die Gartengruppe (Pflege des hauseigenen Gemüse- und Kräutergartens, Bewirtschaftung zweier Folientunnel), die Hauswirtschaftsgruppe, die die reichhaltige Ernte der Produkte aus dem Garten weiterverarbeitet, und die Projektgruppe (Restaurierung, Umweltschutz und Mülltrennung).

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.