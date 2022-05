Gasexplosion: Gutachter im Kreuzverhör

Werbung

Nach einer knapp einmonatigen Prozesspause stand zu Beginn der Fortsetzung am 13. Verhandlungstag einmal mehr der Gerichtssachverständige Michael Fiskas (64) im Mittelpunkt des Verfahrens am Landesgericht Korneuburg um den Gasunfall in Baumgarten am 12. Dezember 2017.

Verteidiger Richard Soyer erneuerte seinen Antrag auf Abberufung des Sachverständigen, unter anderem mit der Begründung, dass dieser die „Betreiberpflichten marginalisiert“ und in seinem Gutachten Zitate zugunsten des TÜV unvollständig zitiert habe.

Brisant waren die Vorwürfe Soyers, da sowohl der TÜV als auch der Betreiber, die Gas Connect Austria, als Angeklagte im Prozess geführt werden. Soyer kaprizierte sich auch auf den „Stand der Technik“, den der Gutachter für die Erstellung angewandt habe. Nicht sehr konkret konterte Fiskas mit dem „zeitlosen physikalischen Stand“ der Technik. Der Geschäftsführer (54) einer Prüffirma, die 2013 vom TÜV gekauft worden war, gab als Zeuge vor Richterin Astrid Raufer noch Tätigkeiten Fiskas bis Dezember 2016 für diese Firma an und legte Rechnungen vor.

Bis dahin hatte der Sachverständige nur eine Zusammenarbeit bis 2014 angegeben. Aber auch dieses – recht schiefe – Bild und so mancher Widerspruch verfingen bei Raufer nicht, weswegen sie erneut alle Anträge der Verteidigung abwies. Die restliche Zeit dieses und des folgenden knapp sechsstündigen Verhandlungstages musste sich Fiskas den Fragen der Verteidiger stellen. Einer hielt in seinem Gutachten fest, dass der TÜV den schließlich zur Katastrophe führenden Teil des Gasdruckgeräts nicht prüfen musste.

Verteidiger Otto Dietrich beschäftigte die Frage: „Wie prüfe ich, wenn ich nicht prüfen muss?“ Fiskas parierte mit: „Wie ist ein Schaden ersichtlich? Es sei denn, es ist offensichtlich.“ „Dafür muss man hinsehen“, so Dietrichs Replik. Einen durchaus grotesken Aspekt machte Soyer bei seiner Befragung des Gutachters deutlich. Der „Schuldige“ in diesem Prozess ist längst identifiziert: Es war die Zentralschraube des Schnellverschlusses, die nur marginal in dem Gerät steckte.

Hartnäckige Befragung von Sachverständigem

Trotzdem wurde Fiskas von Soyer weiter hartnäckig befragt, ob er andere Unfallursachen in Erwägung gezogen habe beziehungsweise warum nicht. Zuletzt wollte Soyer vom Sachverständigen wissen, ob er selbst schon mal den Schnellverschluss des Filterseparators bedient habe: „Nie“, so die Antwort des 64-Jährigen.

Dem Privatgutachter des Verteidiger-Teams, der ebenfalls angeklagten Ingenieursfirma, Hans Georg Wechsler, der auch gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied der Firma ist, gelang es ebenfalls nicht, mehr Klarheit in den Sachverhalt zu bringen.

Für ihn blieb rätselhaft, dass ein Unternehmen wie der TÜV, der das Gerät seit seiner Erstaufstellung 1996 im steirischen Arnoldstein betreut, laut Sachverständigem die Details dieses zu prüfenden Gerätes nicht kennen muss. Überhaupt war eine aufgekratztere Stimmung unter den Verteidigern – durchaus auch untereinander – zu merken, da der Prozess seinem Ende zugeht. Mit zusätzlichen Beweisanträgen wird der Prozess am 10. Mai fortgesetzt.

