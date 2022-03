Gasexplosion in Baumgarten: Projektleiter sagte aus

Bisher waren es eher Verhandlungstechnik und –taktik, die im Prozess am Landesgericht Korneuburg um die Gasexplosion in Baumgarten am 12. Dezember 2017 im Mittelpunkt standen. Die Corona-Situation und die Masse an zwölf Angeklagten und weiterer vier beschuldigter Unternehmen, darunter der TÜV, wegen des Vergehens der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst, machten die Verhandlungsführung für Richterin Astrid Raufer zumindest an den ersten drei Prozesstagen annähernd zur Quadratur des Kreises.

Und auch zu Beginn des vierten Verhandlungstages wiederholte sich das schon bekannte Spiel der Verteidiger, die die Sitzordnung anmahnten, die anwaltliche Verschwiegenheit in Gefahr wähnten und gar einen Verstoß gegen die Hausordnung des Landesgerichts sahen, da die vorgeschriebenen zwei Meter Abstand schlicht nicht einzuhalten waren. Die von Rechtsanwalt Wolfgang Schubert monierte „ungenügende Tonanlage“ im in einem anderen Verhandlungssaal eingerichteten „Newsroom“ lässt sich als Prozessbeobachter nicht bestätigen.

Sechs Angeklagte sagten bis jetzt nicht aus

Nachdem sich bisher sechs der zwölf Angeklagten ihrer Aussage entschlagen hatten, war es eine erfrischende Ausnahme, dass sich der Projektleiter eines – laut eigener Darstellung – „international tätigen, völlig unabhängigen Ingenieur- und Beratungsunternehmens“ in Form einer vorbereiteten Erklärung vor der Richterin äußerte. So ging es schließlich doch noch um die Sache in diesem Unglücksfall, der ein Todesopfer, ein Mitarbeiter des TÜV, und 21 Verletzte forderte.

Durchaus ausführlich schilderte er Raufer in 45 Minuten, wie sich sein Unternehmen um die Integration der insgesamt fünf Filterseparatoren ins bestehende System der Gas Connect Austria (GCA) auf dem Gelände in Baumgarten kümmerte. Mit den Filterseparatoren hätten er und seine Firma insofern nichts zu tun, da diese bereits vorgegeben waren, darunter der Auslöser der Katastrophe, ein gebrauchter, in Arnoldstein demontierter und in Baumgarten wieder installierter Filterseparator.

Außerdem schilderte er die Umstände des Um- beziehungsweise Aufbaus der Anlage – die als wichtiger Gasverteilknoten Europas fungiert – der bei laufendem Betrieb zu absolvieren war.

Seine Erklärung schloss er mit den Worten: „Das Unternehmen hat alle seine Aufgaben erfüllt“ und man sei sich keines Fehlverhaltens bewusst. Zu Nachfragen der Richterin, warum sein Unternehmen die Gewährleistung für gebrauchte Teile übernahm, die es selbst nicht prüfte, war die Antwort, dass der Vertragsentwurf von GCA stamme, eher unbefriedigend. Immerhin wird jetzt konsequent weiterverhandelt.

