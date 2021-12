Prozess um Explosion in Erdgasstation: Freitag keine Verhandlung

Auch weitere Termine stehen laut Wolfgang Schuster-Kramer, Sprecher des Landesgerichtes, nicht fest. Entschieden werden müsse zunächst über das weitere Setting. An den bisherigen zwei Verhandlungstagen hatten die Anwälte die Sitzordnung bemängelt und als verfassungs-und grundrechtswidrig eingestuft.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde zwar der größte Saal des Landesgerichtes reserviert, zusätzlich wurde die Verhandlung jedoch in zwei weiteren Räumen für prozessbeteiligte Anwälte, die Öffentlichkeit und die Presse per Videostream übertragen. Das bedeutete u.a., dass Rechtsvertreter, die zu mehrt gekommen waren, nicht alle in den Hauptsaal durften.

Zudem saßen die Beschuldigten Corona-bedingt mit deutlichen Abständen im Saal verteilt. Dadurch sahen die Anwälte ihre Verteidigungsrechte verletzt. Mit dieser Sitzordnung könnten sie mit ihren Mandanten nicht in ständigem Kontakt sein, argumentierten die Juristen.

Die Vorsitzende entschied nach Rücksprache mit dem Gerichtspräsidium, mit der Verhandlung zu starten. Am Mittwoch wurde der Prozess in selber Manier fortgesetzt. Erneut wurden "Anträge der Verteidigung entgegengenommen, was die Sitzordnung betrifft", sagte Schuster-Kramer. Abgeschlossen wurden die Eröffnungsplädoyers. Vor Eröffnung des Beweisverfahrens soll nun die weitere Vorgehensweise festgelegt werden. Eine diesbezügliche Entscheidung werde einige Tage dauern, wurde betont.

Die Explosion am 12. Dezember 2017 hatte einen Toten und 22 Verletzte gefordert. Zwölf Beschuldigte sind wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angeklagt. Vier Unternehmen drohen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. Die Vorwürfe werden bestritten. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.