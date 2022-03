Prozess um Feuer in Baumgarten: „Das Ding wird verschrottet“

Und erstmals musste Staatsanwalt Thomas Ernst aus Corona-Gründen vertreten werden. Sollten die Anwälte gedacht haben, sie hätten mit der Vertreterin leichtes Spiel, wurden sie enttäuscht. Ungemein sattelfest und mit Details vertraut, machte sie dem erkrankten Kollegen alle Ehre.

Als erster auf der Zeugenliste von Richterin Astrid Raufer stand ein 34-jähriger Angestellter des Anlagenbetreibers Gas Control Austria (GCA) in Baumgarten, der selbst bei der Explosion verletzt wurde und Brandwunden an seinen Fingern, am hinteren Kopf und den hinteren Waden erlitt. Ebenso wie sein 52-jähriger Kollege, der „zum Anlernen“ dabei war, der Verbrennungen zweiten Grades davontrug. Der 52-Jährige konnte jedoch auch nicht viel zum aktuellen Vorfall beitragen, da er damals in der Anlernphase gewesen sei und „die meiste Zeit zugeschaut“ habe.

Bei der Befragung des 34-Jährigen zeigte sich ein Muster, das sich in den Beschuldigten-Einvernahmen schon angedeutet hatte. „Ich muss davon ausgehen, das alles passt“, sagte der Angestellte und meinte damit, „wenn der TÜV kommt, liegt es nahe, dass im Vorfeld alles passt“. Der TÜV hatte bereits am 11. Dezember 2017 die Dichtheit des Filterseparators, der schließlich die Ursache der Explosion war, geprüft, diese Prüfung allerdings wegen äußerer Umstände abgebrochen und die Fortsetzung auf den nächsten, den Unglückstag verlegt.

Am 11. 12. hätte es jedenfalls keine Probleme während der Prüfung gegeben. Der 34-Jährige habe den Auftrag zur Überprüfung von seinem „Schichthabenden“ erhalten. Dieser (50), seines Zeichens „Meister der Anlage“, sagte vor der Richterin aus, was bereits des Öfteren im Rahmen dieses Prozesses irritierte. Alle Entscheidungen und Anweisungen seien nur mündlich erfolgt. Kein einziges Blatt Papier findet sich in dem viele tausende Seiten umfassenden Akt, das auch nur irgendeinen Vorgang in dieser Causa belegen könnte.

Und auch der 50-Jährige, der ebenfalls beim Unfall Verbrennungen erlitt, ließ sich nicht viel mehr entlocken, als: „Ich habe eine Arbeitsanweisung von meinem Chef bekommen.“ Diese sei nach seiner Auffassung nicht in Frage zu stellen. Ein wenig näher kam die Richterin der Ursache dieser beachtlichen Sammlung an – nicht bewiesenen – Fehlleistungen durch die Einvernahme des Obermonteurs (48) der Anlagenbau-Firma. Sein ursprünglicher Auftrag lautete, die Filterseparatoren im kärntnerischen Arnoldstein abzubauen – und zwar mit dem Ziel, diese zu entsorgen: „Das Ding wird verschrottet.“

Erst später kam die Anweisung, die abgebauten Filterseparatoren in Neusiedl an der Zaya zu lagern. Und erst danach wurde entschieden, die Geräte wieder aufzubereiten und in Baumgarten einzubauen. Die Sorgfältigkeit des Abbaus und die Vollständigkeit der abgebauten Teile konnten aber auch da nicht nachvollzogen werden, da – ein weiteres Mal – keine Dokumentation dieser Arbeiten vorliegt.

Folgerichtig konnte auch an diesem Prozesstag nicht geklärt werden, ob sich ein Sicherheitshebel, der ebenfalls ursächlich für die Katastrophe war, noch am Unglücksgerät befand, als er es abgebaut wurde, oder da bereits fehlte. Keine besonders gute Figur gab der 48-Jährige ab, als es um konkrete Fragen ging. Da fielen oft die Sätze „Ich weiß nicht“ oder – wahlweise – „Ich kann mich nicht mehr erinnern.“ Vielleicht ist das Erinnerungsvermögen der Zeugen des kommenden achten Verhandlungstages besser.

