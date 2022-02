Prozess um Gasexplosion: Bitte warten

In Trippelschritten ging der Prozess um die Gasexplosion am 12. Dezember 2017 in Baumgarten, bei dem ein Mitarbeiter des TÜV zu Tode kam, am Landesgericht Korneuburg mit Astrid Raufer als Einzelrichterin voran. An der Vorsitzenden lag das am wenigsten, am Umfang des Verfahrens schon eher. Insgesamt sind zwölf Personen sowie vier Unternehmens-Verantwortliche wegen des Vergehens der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst anklagt.

Das führt selbst im großen Schwurgerichtssaal in Korneuburg trotz aller Bemühungen zu Platzproblemen. Die Vielzahl der Beteiligten macht den Prozess überdies auch Corona-anfällig. So geschehen am nunmehr dritten Verhandlungstag, an dem letztendlich nicht viel verhandelt wurde. Drei Angeklagte ließen sich wegen eines Testergebnisses entschuldigen, darunter der Erstangeklagte. Das sollte aber nicht Raufers einziges Problem bleiben.

Staatsanwalt sah „die Öffentlichkeit gefährdet“

Bereits zu Beginn sah Staatsanwalt Thomas Ernst durch eine technische Panne „die Öffentlichkeit gefährdet“. Besucher wie Journalisten müssen den Prozess in einem weiteren Gerichtssaal verfolgen, in den die Verhandlung per Live-Stream übertragen wird.

Aber da wie dort war plötzlich Radio zu hören. „Was, wenn das während der Verhandlung passiert?“, stellte Ernst in den Raum. Verteidiger Wolfgang Schubert nannte den Zustand „unzumutbar“, denn durch die Plexiglasscheiben sei eine vertrauliche Kommunikation mit seinem Mandanten nicht möglich.

Man konnte sich eines gewissen Déjà-vu-Gefühls nicht erwehren. Auf der einen Seite das Landesgericht, das in Person von Vizepräsident Wolfgang Schuster-Kramer alles unternimmt, um die Verhandlungs-Voraussetzungen zu verbessern. Auf der anderen die Anwälte, die an den Bedingungen kein gutes Haar lassen. Wegen dieser Gemengelage wird das Damoklesschwert der Nichtigkeitsbeschwerde den Prozess weiter begleiten.

Unerschütterlich wollte Raufer mit der Einvernahme der Angeklagten weitermachen, allerdings mit wenig Fortune. So beredt ihre Verteidiger, so wortkarg die Mandanten. Bei vier befragten Beschuldigten erhielt sie dieselbe Antwort: „Keine Aussage!“ So weit, so unergiebig, aber dann wurde es kompliziert. Durch die drei fehlenden Angeklagten ging es darum, wer nicht da ist und was wann nicht sagen will oder hören kann, wenn er nicht da ist.

Das rückte den Prozess für einen Moment nahe an absurdes Theater. Das Drama beendeten Verteidiger Richard Soyer und Staatsanwalt Ernst. Sie beantragten eine Vertagung auf den 2. März – auch in Hinblick auf die Corona-Lage: „Ich verstehe die Eile nicht“, so Ernst, es bestehe keine Not, weiter zu verhandeln. Raufer beugte sich und gab dem Antrag statt.

