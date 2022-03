Prozess um Gasexplosion: Die menschliche Seite des „Monsters“

Werbung

Gut möglich, dass sie am Ende des „Monster“-Prozesses am Landesgericht Korneuburg mit weit über 40 Beteiligten über mehr Fachwissen verfügt, als so mancher Zeuge.

Zeugen standen auch am achten Verhandlungstag im Mittelpunkt - und davon gleich zehn. Die meisten von ihnen waren mit der Montage des Filterseparators beschäftigt, dessen bis zu einer Tonne schwerer Deckel am 12. 12. dem Druck der Dichtheitsprüfung nicht standhielt und so wegkatapultiert wurde, dass er einen weiteren Filterseparator beschädigte. Diese fatale Kettenreaktion löste schließlich die Explosion und die anschließende Brandkatastrophe aus.

Die Monteure waren aber deshalb nur eingeschränkt hilfreich, als dass niemand von ihnen an besagtem Deckel gearbeitet hat. Die Männer waren mit der Montage des dreieinhalb Meter großen Geräts am Fundament oder mit den betreffenden Verrohrungen beschäftigt. Oder sie waren gar nicht vor Ort in Baumgarten, weil sie nur in den Werkstätten der Anlagefirma in der Wiener Brünner Straße an dem Filterseparator gearbeitet haben.

Auch diesmal war bei den Zeugeneinvernahmen Thema, dass es offensichtlich leichter ist, einen Gasfilter in Betrieb zu nehmen, als eine Bäckerei zu führen. Gemeint ist das Fehlen jeglicher Unterlagen und Dokumentationen zu – ordnungsgemäß – durchgeführten Arbeiten oder Werksabnahmen oder Freigaben. Die Liste der nicht vorhandenen Nachweise ist in diesem Verfahren schier endlos. Auch gebetsmühlenartig wiederholt sich die Einlassung der Befragten dahingehend, dass sie allesamt nicht für die Kontrolle und/oder Überprüfung zuständig waren.

Fassungslos musste Sachverständige die Schilderung eines 53-jährigen Elektrikers, der ebenfalls am Unglückstag auf der Anlage gearbeitet hatte, machen. Denn die von ihm ausgeführten Arbeiten erledigte er nur 30 Meter weit weg von dem Filterseparator, der gerade vom TÜV überprüft wurde – mit dem bekannt fatalen Ergebnis, das ein Todesopfer forderte. Ein Abstand von 150 Metern ist bei solchen Abläufen wie am 12. Dezember empfohlen, so Fachleute.

Auswirkungen der Katastrophe weitreichend

Erstmals zeigten sich in dem Prozess aber auch menschlich weitreichendere Auswirkungen dieser Katastrophe. Der 53-Jährige ist seit diesem Unfall arbeitslos. Er leide unter einem Lärmtrauma und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dazu kämen Halluzinationen, Schlafstörungen und: „In den Augen habe ich immer die Flammen gesehen.“

Kaum besser erging es einem 55-Jährigen, der für eine Korrosionsschutzfirma in Baumgarten vor Ort war. Seine Aussage trug wenig zur juristischen Aufklärung bei, verdeutlichte aber die Dimension dieses Falls. „Meine Rente ist weg. Mein Leben ist ruiniert“, fasste der 55-Jährige seine Lage nach dem Unfall zusammen. Auch er ist seitdem arbeitslos – und seine AUVA-Invaliditätspension lief zwei Jahre nach dem Unfall aus. Sein Fazit der Ereignisse im Jahr 2017: „Lieber heute sterben, als morgen.“ Da hatte man schon das Gefühl, dass das Selbstwertgefühl des Mannes an dem fatalen Dezembertag mitexplodiert ist.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.