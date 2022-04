Prozess um Gasexplosion: Gutachter im Fokus

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Das Nüchternste an einem Prozess sind – normalerweise – die Gutachten der Sachverständigen. Bereits am vorhergegangenen Verhandlungstag wurde Gutachter Gerhard Kiesselbach (74) von Richterin Astrid Raufer im Prozess um die Gas-Explosion in Baumgarten am 12. Dezember 2017 am Landesgericht Korneuburg befragt. Diese intensive Befragung setzte sich am elften Verhandlungstag – für weitere vier Stunden – fort.

Allerdings nicht ohne, dass davor zwei Drittel der Verteidiger und Staatsanwalt Thomas Ernst erneut die Abberufung des gerichtlichen Sachverständigen Michael Fiskas (64) beantragten, was die Richterin erneut abwies. Immer wieder musste sich Kiesselbach rechtfertigen, wann er wen zu welcher Begehung der Unglücksstelle eingeladen hatte. Mitarbeiter der Gas Connect Austria (GCA) seien stets bei den Terminen dabei gewesen.

Das habe praktische Hintergründe gehabt: Zum einen den Unglücksort, der als Industrieanlage nicht frei zugänglich ist, und zum anderen, dass auf dem Gelände der GCA in einem Container Beweisstücke des Unglücks aufbewahrt wurden. Zufrieden stellte das Verteidiger Otto Dietrich, der Mitarbeiter der Rohranlangen-Baufirma vertritt, nicht. Er fragte den 74-Jährigen, ob er für sein Gutachten eine Obduktion des zu Tode gekommenen TÜV-Mitarbeiters (35) angeregt habe.

Das habe er nicht, da er sich dadurch keine Rückschlüsse zum Unfallhergang erhoffte. „Die tödlichen Verletzungen sind die Konsequenz der Ereignisse, nicht deren Ursache.“ Über die Wucht der Explosion gab eher die Distanz von 200 Metern Aufschluss, die der Mann weggeschleudert wurde. Indirekt wurde Kiesselbach auch immer wieder vorauseilender Gehorsam vorgeworfen, in dem er zum Beispiel – noch ehe die Befundung des Unfalls vollständig war – die Gasanlage für den Regelbetrieb freigab.

Das erklärte er mit der faktischen Notwendigkeit. Die Anlage versorge den Westen Österreichs, aber auch Italien und Ungarn. Außerdem verwahrte er sich dagegen, dass bei dieser Entscheidung Druck seitens der GCA ausgeübt wurde.

Am zwölften Verhandlungstag stand einmal mehr der Gerichtssachverständige im Mittelpunkt: Er erstatte Bericht zu seinem Gutachten. Er setzte den Unfallhergang mit einem Sektkorken gleich und verglich dabei das Drahtgeflecht an der Flasche mit der Zentralschraube, die für das Unglück wesentlich war.

Denn so wie der Draht, einmal gelockert, den Korken nicht mehr im Flaschenhals halten kann, so konnte die Schraube, die nicht ordnungsgemäß eingeschraubt war, dem Gasdruck nicht standhalten. Und an dem Punkt entzündete sich auch bei Fiskas eine Fragenkaskade zur fehlenden Prüfung der Schnellschlussvorrichtung samt der Schraube. Das mehrstündige „Grillen“ übernahm Staatsanwalt Ernst.

Fehlender Sicherheitshebel ging niemandem ab

Auch der fehlende Sicherheitshebel, der seit dem Abbau des Filterseparators in Arnoldstein niemandem abgegangen war, war Thema. Dieser sollte das Verbleiben der Schraube im Verschluss sichern. Ob das Fehlen des Hebels denn nicht bei einer Sichtprüfung hätte auffallen müssen. „Nicht unbedingt“, so Fiskas, wenn man die Höhe des Druckbehälters von 3,5 Metern bedenke. Als es bei der Befragung um die Rolle des TÜV ging, „ritt Schubert zum Schutz des Sachverständigen aus“, wie Ernst es formulierte. Gemeint war Wolfgang Schubert, der vom TÜV engagierte Verteidiger.

Fiskas blieb auch bei seiner Aussage, dass keine Überprüfung des Verschlusses durch den TÜV vor Ort notwendig gewesen sei. Nach der erschöpfenden Befragung stellt Dietrich den Antrag, die Verhandlung zu vertagen, weil das Auffassungsvermögen eines technischen Laien erschöpft sei und man sich überdies nach den Aussagen Fiskas’ auf dessen Befragung vorbereiten wolle. Nach einem kurzen juristischen Hickhack zwischen Verteidigern und Richterin vertagte sie. Ende April, Anfang Mai wird der Prozess fortgesetzt.

