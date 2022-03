Prozess wegen Gas-Explosion: Und sie verhandelten doch weiter

Werbung

Im Mittelpunkt stand der Antrag von Staatsanwalt Thomas Ernst auf Abberufung des Gerichtssachverständigen wegen Befangenheit. Der „äußere Anschein“ dieser ergab sich durch ein nicht angegebenes Dienstverhältnis des Gutachters in einer Firma, in der er auch mit einem TÜV-Mitarbeiter, der schon Zeuge im Prozess war, indirekt zusammengearbeitet hatte.

Ein Trommelfeuer an Befangenheits-Anträge der Verteidiger kennzeichneten das Ende des bisher letzten Verhandlungstages. Keinesfalls wollte Richterin Astrid Raufer noch unmittelbar entscheiden. Also warteten nun, am Tag zehn des Prozesses, alle Beteiligten am Landesgericht Korneuburg auf die Entscheidung. Sie wurden aber zunächst enttäuscht. Sie habe noch nicht alle Unterlagen gesichtet, weswegen sie auch jetzt noch nicht darüber entscheiden werde.

Jeder, der schon einmal einen Gerichtsfilm gesehen hat, kann sich vorstellen, was dann passierte. Verteidiger Eduard Salzborn verstand die Welt nicht mehr, da doch der Sachverständige seine eigene Enthebung beantragt habe. Er sei „von jeder Seite angestiegen“ worden, so Raufer. Das verstanden dann die restlichen Verteidiger als direkten Angriff und stellten die Unparteilichkeit der Richterin infrage. „Ich werde mich nicht unter Druck setzen lassen“, gab sich Raufer unbeeindruckt.

Daraufhin schaltete sich Richard Soyer ein: „Wie soll man so weiterverhandeln.“ Und auch Verteidiger-Kollege Otto Dietrich verstand die juristische Welt nicht mehr, nämlich derart, dass Raufer die Verhandlung nicht zumindest bis zu ihrer Entscheidung vertagt. Und es so auch der Verteidigung möglich wäre, eigene Erhebungen anzustellen. In der Verteidiger-Riege ergriff dann Ernst Schillhammer die Initiative. Er fragte den Sachverständigen direkt, ob er sich unter Druck gesetzt gefühlt habe. „Nein“, so seine Antwort, er habe sich nur von der Art der Darstellung überrumpeln lassen.

Danach verlas der Gerichtsgutachter seinen – erneuten – Antrag auf Enthebung. Er sehe keinen Anlass für seine Befangenheit, der TÜV-Zeuge sei damals zwei Jahre lang einer der Geschäftsführer der Firma gewesen, was er aber nicht wusste. Emotional wurde er, als er davon sprach, dass er jetzt schon – öffentlichkeitswirksam – seine Reputation zerstört sehe. Und das drei Monate vor seiner Pension. „Brauchen Sie noch mehr“, die Frage Schillhammers in Richtung Richterin.

Offenbar, denn nachdem die Verteidiger auch die Unbefangenheit Raufers ins Visier genommen haben, kündigte sie an, mit dem Verhandlungsprogramm fortzufahren. So kam es zur grotesken Situation, dass der Sachverständige für technische Chemie befragt wurde, während sein Kollege – vermutlich auf Abruf – neben ihm saß. Nach minutiöser Befragung des Chemikers nach den angewandten Methoden, dem Umgang mit den genommenen Proben und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen ging der Prozesstag in die Mittagspause.

Soll noch einer sagen, Richter haben kein Gefühl für Dramaturgie: Nach der Pause erging die Abweisung der Anträge „gegen mich selbst“ und bezüglich des Sachverständigen, so die Richterin. Und fuhr mit der Einvernahme eines weiteren Gutachters (74), diesmal in der Rolle als Zeuge, fort. In dieser Funktion sollte er nur zu seinen Wahrnehmungen bei der Befundaufnahme nach dem „Störungsfall“ am 12. Dezember 2017 befragt werden.

Damit tat sich der Privatsachverständige der Kanzlei Soyer schwer. Entweder stellte er keine Fragen an den 74-Jährigen oder kommentierte seine Fragen oder fragte zu seiner Funktion als Gutachter. Die Lernkurve des Privatsachverständigen in diesen Punkten war nicht sehr steil, weshalb die gut zweistündige Befragung relativ ergebnislos verlief und zusätzlichen Unmut ob der Art der Befragung beim Rest der Verteidigerriege hervorrief. Aber um die eigentliche Sache, den Unfall mit einem Todesopfer, ging es an diesem Prozesstag sowieso nur am Rande.

