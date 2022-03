Baumgarten/March Prozess wegen Gasexplosion: Das „Rundum-Sorglos-Paket“

Lesezeit: 4 Min CP Christian Pfeiffer

Landesgericht Korneuburg Foto: NOEN, APA

Auch zu Beginn des fünften Verhandlungstages im Fall der Gasexplosion in Baumgarten am 12. Dezember 2017 fühlte sich der Beobachter am Landesgericht Korneuburg an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert.