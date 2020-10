OMV und Verbund gaben den Erwerb des 51-%-Anteils der OMV an Gas Connect Austria GmbH durch Verbund bekannt. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 271 Mio. Euro. Zusätzlich wird Verbund die ausstehenden Verbindlichkeiten der Gas Connect Austria GmbH gegenüber der OMV zum Closing-Zeitpunkt 2021 übernehmen. Der Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Vorjahres betrug 165,9 Mio. Euro.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Verbund 436,9 Mio. Euro in bar an die OMV bezahlen, in Abhängigkeit vom Stand der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des Closings. Der Kaufpreis impliziert einen Unternehmenswert der Gas Connect Austria GmbH (für 100 % des unverschuldeten Unternehmens) von 980 Mio. Euro. Die OMV folgt somit ihrer Strategie, aus dem regulierten Gastransportgeschäft auszusteigen und ein aktives Portfoliomanagement zu betreiben, um weiterhin profitabel zu wachsen. Das Gashandels- und Gasspeichergeschäft bleibt weiterhin ein wesentlicher Teil des OMV-Portfolios.

Als Eigentümer und Betreiber von kritischer Infrastruktur wird der Erwerb der Anteile an Gas Connect Austria GmbH für Verbund vor allem eine optimale Positionierung in Bezug auf die Sektorkopplung mit der Option für eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft bewirken. Die bestens ausgebaute Transport-Infrastruktur der Gas Connect Austria GmbH kann in Kombination mit dem erneuerbaren Erzeugungsportfolio von Verbund einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur Umsetzung der Klimaziele leisten.