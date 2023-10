Hofer macht Leopoldsdorf grüner

Das Gebiet rund um den neuen Hofer-Supermarkt wird grüner: Zunächst ist besonders positiv festzuhalten, dass die großen alten Kastanienbäume entlang der Hauptstraße neben der neuen Filiale erhalten blieben.

Es freut Bürgermeister Clemens Nagel, der sich stets um mehr Bäume auf dem Hofer-Areal eingesetzt hatte, dass die Firma Hofer rund um den Parkplatz nun fünf weitere Bäume pflanzen wird: „Aufgrund der NÖ Bauordnung war es nicht verpflichtend, Bäume auf dem Parkplatz zu pflanzen. Umso toller finde ich das Bekenntnis der Hofer-Filialentwicklung, dass zusätzlich zu den fünf Bäumen rundherum, die auf jeden Fall gesetzt werden, in einem halben Jahr auch noch evaluiert wird, ob eine zusätzliche Erweiterung des Baumbestandes am und um den Parkplatz erfolgen kann.“ Im Februar 2024 wird also wieder gemeinsam besprochen, ob die Begrünung des Areals weiter auszuweiten sein wird.