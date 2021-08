Vergangene Woche fand in kleinem Rahmen die Gleichenfeier für das Projekt „Junges Wohnen“ in der Oed-Aigenstraße statt. „Im Oktober wird dann die Schlüsselübergabe an die jungen Gänserndorfer erfolgen“, freut sich ÖVP-Bürgermeister René Lobner über den Baufortschritt.

Zusammen mit dem Neubau des angrenzenden Heide-Kindergartens sei dies ein weiterer Schritt im Rahmen der Entwicklung eines Zentrums in Gänserndorf-Süd, betont der Stadtchef: „Nicht zu vergessen, dass hier noch eine verbesserte Verkehrslösung geplant ist.“

Zurück zum „Jungen Wohnen“: Wie berichtet, baut die WET-Gruppe ein dreigeschoßiges Gebäude mit zwölf Wohneinheiten (bis zu 57 Quadratmeter groß) samt Parkplätzen sowie Gärten für die Erdgeschoß-Wohnungen. Das Projekt wird vom Land NÖ gefördert, der Wohnbauträger investiert knapp zwei Millionen Euro. Übrigens: Elf Wohnungen gehen an Gänserndorfer, die zwölfte bekommt ein junges Paar aus Zistersdorf.