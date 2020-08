Die sogenannte Stadtstraße soll die Seestadt mit der A23 und der S1 verbinden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurde mit positivem Bescheid abgeschlossen. Doch Umweltaktivist Wolfgang Rehm von der Organisation „Virus“ führt weiter Beschwerde.

Die Bauvorbereitungen sollen schon Anfang 2021 starten, ließ der Wiener SPÖ-Rathausklub erst in der vergangenen Woche verlauten. Bereits 2014 begann das UVP-Verfahren. Die Straße soll an die Spange Aspern anschließen, die die Seestadt an den umstrittenen S1-Abschnitt zwischen Schwechat und Süßenbrunn – samt Lobautunnel – anbindet, der auch von den Wiener Grünen abgelehnt wird.

Die vierspurig geplante Stadtstraße soll 3,2 Kilometer lang sein, im Bereich Emichgasse und Hausfeldstraße werden Tunnel errichtet. Sie soll rund 435 Millionen Euro kosten, die Verkehrsfreigabe ist für 2025 geplant.

Rehm will jetzt zum Verwaltungsgerichtshof

Während Donaustädter Politiker wie Joe Taucher (SPÖ) oder Toni Mahdalik (FPÖ) aufatmen und sich Verkehrsentlastungen versprechen und Wiens VP-Chef Gernot Blümel gar einen wichtigen Schritt in Richtung Realisierung der Lobau-Autobahn sieht, kündigte Rehm Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof an.

NÖN-Archiv Wolfgang Rehm bemängelt, dass für andere Straßen noch Naturschutzverfahren fehlen.

Das UVP-Verfahren für die Stadtstraße sei von der Einbindung in die S1 und anderer Zubringer ausgegangen, dort seien aber etwa die Naturschutzverfahren noch gar nicht abgeschlossen, so Rehm.

Mit der S8 (Marchfeld-Schnellschtraße) sei ein weiteres damit zusammenhängendes Projekt durch eine Änderung eines Vogelschutzgebietes in Schwebe. Die Stadtstraße sei ohne diese Einbindungen aber gar nicht realisierbar. „Nachdem außer ,Virus‘ auch noch mehrere Bürgerinitiativen und zusätzlich auch noch Nachbarn im Verfahren Parteienstellung haben, kann man davon ausgehen, dass noch weitere Rechtsmittel ergriffen werden“, so Rehm.