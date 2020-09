Das Prinzip einer Gradieranlage ist einfach: Die über Tannenreisig herabtropfende Sole nimmt aromatische Harze und ätherische Öle in sich auf. Die von Zweig zu Zweig fallenden Salztropfen werden geteilt, zerstäubt und gelangen in feinsten Partikeln in die Atemluft des Besuchers. Dadurch dringen sie bis in die Lungenbläschen vor und wirken schleimlösend bzw. entzündungshemmend. Positiv sei die salzhaltige Luft auch für das vegetative Nervensystem sowie das Herz-Kreislauf-System.