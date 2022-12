Lidl-Markt in Gänserndorf: Alles ist neu

Werbung

Am 1. Dezember war es schließlich so weit: In der Neusiedler Straße wurde die neu gebaute Lidl-Filiale eröffnet – ziemlich genau fünf Monate, nachdem die alte, in die Jahre gekommene Zweigstelle dem Erdboden gleichgemacht worden war (die NÖN berichtete). Über 4 Millionen Euro investierte der Supermarkt-Konzern in den Gänserndorfer Neubau.

Der Markt ist jetzt nicht nur wesentlich moderner, sondern auch um 400 Quadratmeter größer – er verfügt somit über mehr als 1.100 Quadratmeter Verkaufsfläche für seine etwa 2.100 dauerhaft erhältlichen Artikel. Helle Farben und übersichtliche Regale sollen für ein angenehmeres Einkaufserlebnis sorgen. Das Team um Filialleiterin Claudia Pomassl freut sich über das neue Design: „Die Zweigstelle ist echt super geworden. Alle Kollegen sind begeistert. Schon beim Eingang riecht es nach ofenfrischem Brot und Gebäck.“

Die neue Filiale in Gänserndorf wird ausschließlich mit CO₂-neutralem Grünstrom versorgt.“ Christoph Buchgraber Lidl-Sprecher

Übrigens: Nicht nur das Gebäude wurde komplett erneuert, auch die Außenanlage mit den zahlreichen Parkplätzen. Man wolle alles auf den neuesten technischen Stand bringen, hieß es schon im Vorfeld des Bauprojekts vonseiten des Konzerns. Auch eine E-Tankstelle für die Kunden des Diskonters wurde geplant.

Umweltschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – auch dafür stehe die Filiale in Gänserndorf. „Der Standort wird ausschließlich mit CO₂-neutralem Grünstrom versorgt“, erklärt Lidl-Sprecher Christoph Buchgraber. Bereits seit vielen Jahren beheize die Firma ihre Zweigstellen mit ressourcenschonenden Wärmepumpen. „In den neuen Filialen werden natürliche Kältemittel und Anlagen zur Wärmerückgewinnung eingesetzt. Fast alle Standorte kommen dadurch ohne fossile Energieträger aus“, so Buchgraber.

